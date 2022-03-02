FlyArystan открывает новый рейс из Актау в Стамбул

АЛМАТЫ. 1 МАРТА - Авиаперевозчик FlyArystan открывает продажу билетов по новому направлению Актау - Стамбул, сообщили в авиакомпании, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Еженедельные рейсы начнут выполняться с 26 апреля по субботам, длительность полета около трех часов. Стоимость билетов составит от 34 999 тенге в одну сторону.
В 2021 году Стамбул стал первым международным направлением в маршрутной сети FlyArystan. Стоит обратить внимание, что из Туркестана мы летаем в аэропорт Сабиха Гекчен (азиатская часть), в то время как вылетающие из прикаспийского Актау самолеты будут приземляться в Новом аэропорту Стамбула (европейская часть). Мы рады, что популярный среди казахстанцев турецкий мегаполис станет доступнее для жителей Западного региона. Ведь помимо прямых рейсов мы предлагаем стыковочные через Актау рейсы из Атырау", - поделилась новостью директор по продажам и маркетингу FlyArystan Мадина Бужинова.
FlyArystan является первым казахстанским лоукостером и структурным подразделением национального перевозчика Air Astana. С начала операционной деятельности в 2019 году флот бюджетной компании увеличился с 2 до 10 реактивных лайнеров Airbus A320, а в 2022 ожидается пополнение еще 4 лайнерами Airbus A320, три из которых будут получены от завода-производителя. Сегодня в международной маршрутной сети FlyArystan - регулярные рейсы из Казахстана в Турцию, ОАЭ, Грузию, Узбекистан, Кыргызстан и Россию.