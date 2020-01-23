Генпрокуратура РК взяла на контроль дело Бакауова

Как напомнил Марат Ахметжанов, бывший аким Павлодарской области арестован на два месяца. Дело находится на контроле Генеральной прокуратуры.
Как сообщалось ранее, в отношении акима Павлодарской области Булата Бакауова расследуется уголовное дело о превышении полномочий.
15 января текущего года Комитетом национальной безопасности проведены следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу, зарегистрированному по пункту 3 части 2 статьи 362 УК РК в отношении акима Павлодарской области Бакауова по факту превышения должностных полномочий", - сообщили в пресс-службе КНБ.
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