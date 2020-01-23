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Генпрокуратура РК взяла на контроль дело Бакауова

22.01.2020, 14:12 8722
Генпрокуратура РК взяла на контроль дело Бакауова
Нур-Султан. 22 января. Kazakhstan Today - Заместитель генерального прокурора Казахстана Марат Ахметжанов сообщил журналистам, что расследование дела в отношении бывшего акима Павлодарской области Булата Бакауова находится на контроле Генеральной прокуратуры, передает корреспондент Kazakhstan Today.
 
Как напомнил Марат Ахметжанов, бывший аким Павлодарской области арестован на два месяца. Дело находится на контроле Генеральной прокуратуры.
 
Как сообщалось ранее, в отношении акима Павлодарской области Булата Бакауова расследуется уголовное дело о превышении полномочий.
 

15 января текущего года Комитетом национальной безопасности проведены следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу, зарегистрированному по пункту 3 части 2 статьи 362 УК РК в отношении акима Павлодарской области Бакауова по факту превышения должностных полномочий", - сообщили в пресс-службе КНБ. 

 

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