Генпрокуратура РК взяла на контроль дело Бакауова

Нур-Султан. 22 января. Kazakhstan Today - Заместитель генерального прокурора Казахстана Марат Ахметжанов сообщил журналистам, что расследование дела в отношении бывшего акима Павлодарской области Булата Бакауова находится на контроле Генеральной прокуратуры, передает корреспондент Kazakhstan Today.

Как напомнил Марат Ахметжанов, бывший аким Павлодарской области арестован на два месяца . Дело находится на контроле Генеральной прокуратуры.

Как сообщалось ранее, в отношении акима Павлодарской области Булата Бакауова расследуется уголовное дело о превышении полномочий.

15 января текущего года Комитетом национальной безопасности проведены следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу, зарегистрированному по пункту 3 части 2 статьи 362 УК РК в отношении акима Павлодарской области Бакауова по факту превышения должностных полномочий ", - сообщили в пресс-службе КНБ.

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