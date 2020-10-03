Глава Медеуского района рассказал, как исполняются поручения акима Алматы

Алматы. 2 октября. Kazakhstan Today - В ходе онлайн-брифинга на площадке региональной службы коммуникаций аким Медеуского района города Алматы Асет Масабаев рассказал о ходе исполнения поручений акима города Алматы, передает Kazakhstan Today.

Согласно стратегии развития "Алматы-2050", один из 7 ключевых приоритетов - это "Город без окраин". В этой связи перед нами стоит задача по перспективному развитию микрорайонов Ак-кайын, Кольсай, Сулусай, Алатау, Музтау, Думан и жилой массив Каменское плато", - сообщил Масабаев.

Он отметил, что в микрорайоне Думан завершены работы по прокладке инженерных сетей водоснабжения (18,5 километра) и водоотведения (18 километров) общей протяженностью 37 километров. Также в микрорайоне Кольсай, Музтау и ведутся работы по ремонту и прокладке инженерных сетей водоснабжения и водоотведения общей протяженностью 14 километров. Срок завершения работ приходится март месяц 2021 года. В микрорайоне Каменское плато ведутся работы по строительству резервуара, прокладку инженерных сетей водоснабжения и водоотведения общей протяженностью 15,5 километров. планируется начать в 1-й половине 2021 года.

Отмечается, что реализация всех этих проектов позволит обеспечить питьевой водой и канализацией около 2500 домов и более 7 тыс. жителей.

В ряде улиц Медеуского района проводятся работы по модернизации, прокладке инженерных сетей электроснабжения.

Вместе с тем по линии городских управлений в районе проводятся следующие работы:

Благоустройство пешеходной зоны реки Малая Алматинка (от Дворца Республики до улицы Гоголя). Завершение работ запланировано на 2021 год.

Реконструкция набережной реки Есентай (от улицы Жамакаева до водоразделителя). Завершение работ запланировано на 2021 год.

Реконструкции русла реки Тиксай. Завершение работ запланировано на 2022 год.

Одними из важных вопросов и поручений акима города являются улучшение сотовой связи и Интернета. С начало года в 7 участках района стоял вопрос качества сотовой связи и Интернета. На сегодняшний день Интернет и сотовая связь улучшены в 4 участках, это микрорайоне Алатау, микрорайоне Музтау (Бутаковка), микрорайоне Кенсай (частично), в микрорайоне Алатау путем модернизации существующих антенн и установки дополнительных базовых станции.

Вместе с тем с операторами ведется работа по определению мест для установки антенн и вышек в микрорайоне Кенсай и в районе "Экрана". Сроки завершения - октябрь месяц. В то же время, компанией Beeline Kazakhstan рассматривается вопрос установки дополнительной антенны на станцию "Омарова", расположенной в микрорайоне Кок Тобе. Вместе с тем проводятся работы по обновлению кабелей в микрорайоне Кольсай. Сроки завершения - октябрь 2020 года.

Также, по словам Масабаева, все социальные объекты, находящиеся в районе, согласно поручению акима, подключены к отоплению. Также 80% домов в районе уже подключены к отоплению, по остальным домам работа закончится в течение ближайших двух дней.

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