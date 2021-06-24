Глава Минздрава прокомментировал гибель девочки, впавшей в кому после стоматологии

НУР-СУЛТАН. 23 ИЮНЯ - Министр здравоохранения РК Алексей Цой прокомментировал смерть девочки, впавшей в кому после посещения стоматологии в Нур-Султане, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Данное дело находилось на особом контроле. К сожалению, девочка скончалась. Было определение суда о запрете деятельности данного стоматологического центра, об отзыве лицензии. В определении было указано оставить без рассмотрения. Сами родители в суде заявили, что претензии к медорганизации не имеют и просили не приостанавливать деятельность данной организации", - сказал Алексей Цой.

Министр добавил, что любые факты нарушения, несвоевременной, неэффективной помощи могут быть обжалованы.

Напомним, 21 июня Алиса скончалась . В январе 2020 года в Нур-Султане двухлетняя девочка впала в кому после лечения кариеса в стоматологической клинике. 9 января комиссия выявила ряд нарушений в стоматологии, где лечили ребенка. По словам матери погибшей девочки, клиника продолжает работать по сей день.

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