Главный санитарный врач проверит готовность к обеспечению санитарной безопасности во время Универсиады

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Главный санитарный врач проверит готовность к обеспечению санитарной безопасности во время Универсиады20.01.2017
Общество  18:37

Астана. 20 января. Kazakhstan Today - Главный государственный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин проверит готовность территориальных подразделений Комитета к обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности населения в период подготовки и проведения 28-й Всемирной зимней универсиады-2017 в Алматы, сообщили в пресс-службе Комитета по защите прав потребителей МНЭ РК.

"В ходе поездки планируется посещение объектов Универсиады. Будут проведены оперативные заседания с руководителями и закрепленными сотрудниками территориальных департаментов по защите прав потребителей и филиалов Национального центра экспертизы Алматы и Алматинской области, Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга, Казахского научного центра карантинных и зоонозных инфекций имени М. Айкимбаева по вопросам реализации поставленных Комитетом задач, в том числе готовности сил и средств органов и организаций по защите прав потребителей, проведения комплекса санитарно-профилактических и противоэпидемических мероприятий, оснащения лабораторий оборудованием, приборами, расходными материалами и др.", - проинформировали в пресс-службе, передает Kazakhstan Today.

Кроме этого, будет проверена готовность санитарно-контрольных пунктов (СКП) в Международном аэропорту Алматы по контролю за прибывающими участниками Универсиады из стран дальнего и ближнего зарубежья на случай завоза особо опасных инфекций, отметили в ведомстве.
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