Караганда. 31 января. Kazakhstan Today - Ученики 58-й школы Караганды заразились гепатитом А через домашний компот, заявил главный государственный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин, передает Kazakhstan Today.

Как выяснилось, дети заразились гепатитом на предновогодней школьной дискотеке в декабре минувшего года. Один из учеников 7-го класса принёс на праздник сладкий компот и угостил своих друзей, информировал телеканал " Астана ТВ ".

"В ходе этого мероприятия выясняется употребление прохладительного напитка домашнего изготовления. Послужил пищевой продукт домашнего изготовления - вот это причина. Дальше пошел работать фактор контакта уже по заражению. Теперь, чтобы полностью локализовать ситуацию, управлением здравоохранения закуплено необходимое количество вакцины", - прокомментировал Бекшин.

Вчера в Карагандинскую область привезли первую партию лекарства - 2 тыс. доз вакцин. Всего в регион закупят 60 тыс. вакцин российского производства. Её получат ученики трёх школ из Караганды, Темиртау и Шахтинска, где были зафиксированы вспышки гепатита А. Охватят только тех детей, которые контактировали с заболевшими, пояснили медики.

Между тем число инфицированных людей растёт. За последние сутки их стало больше на восемь человек, то есть на данный момент заболел 51 человек, 34 из которых дети.

Врачи проверили и питьевую воду по всему шахтёрскому региону. Гепатита не обнаружили.

Чтобы не спровоцировать простудные заболевания и ослабление иммунитета, специалисты рекомендуют пить только кипячёную воду и тщательно мыть руки и овощи. В ближайшее время проверят рынки и магазины на наличие заражённых продуктов.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 23 января (с 3 января 2018 года) в Карагандинской области среди школьников и взрослого населения зарегистрировано 30 случаев заболевания гепатитом А. Все заболевшие являются жителями разных населенных пунктов (Караганда, Сарань, Абайский и Шетский районы) и учащимися разных школ (№58 Караганды, №5 Темиртау, №26 Шахтинска).

Гепатит выявлен и в селе Шолпан Восточно-Казахстанской области. Для расследования сложившейся ситуации была создана комиссия.

"С сентября 2017 года в инфекционном стационаре Урджарской районной больницы с диагнозом "вирусный гепатит А" пролечились 12 больных. Кроме того, во врачебной амбулатории села Шолпан в амбулаторных условиях получили лечение 19 больных с диагнозом вирусный гепатит А, на которые не были поданы экстренные извещения. Таким образом, среди населения села Шолпан зарегистрирован 31 случай вирусного гепатита А. Также установлено, что первый случай в селе Шолпан был зарегистрирован 12 сентября 2017 года. Источником заболевания стала гражданка С. из Семея, приехавшая в село в августе 2017 года", - сообщил ранее главный санврач РК.

С подозрением на вирусный гепатит А в инфекционный стационар Урджарской районной больницы поступили еще двое больных. Проводится их лабораторное обследование.

"Что касается летального случая в селе Шолпан (ВКО), то, согласно заключению доцента кафедры детских инфекционных болезней КазНМУ имени С. Д. Асфендиярова кандидата медицинских наук М. Головенко, смерть наступила от острой формы вирусного гепатита. Этиологическая причина гепатита не расшифрована, но с учетом данных патологоанатомического исследования, сроков течения заболевания, это не характерно для вирусного гепатита А и не исключается вирусный гепатит Е", - прокомментировал Бекшин.

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