Городские службы Алматы контролируют ситуацию с паводками в городе

АЛМАТЫ. 1 МАЯ - Районные акиматы Алматы взяли на учет 17 участков, которые часто подтапливаются, чтобы предупреждать и вовремя ликвидировать последствия обильных осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В субботу силы и средства служб гражданской защиты Алматы заблаговременно были выдвинуты на паводковые участки до начала выпадения осадков, приготовлены инертные материалы.

В сообщении акимата говорится, что по состоянию на 10 часов утра зарегистрированы следующие случаи затоплений, из которых отработаны по следующим адресам:

1. Медеуский район, Аль-Фараби - Назарбаева. В данный момент на месте работают сотрудники ДЧС Алматы и коммунальные службы района (Алматы Тазалык, Алматы су, Служба Спасения 109), две аварийно-спасательные машины и шесть мотопомп, подключена насосная станция.

2. В Алмалинском районе, Муканова. Затопление улицы устранено, сотрудники ГКП "Алматы тазалык" - работы завершили; использовано 30 мешков с инертным материалом.

3. Бостандыкский район, Исиналиева, 33. Топило подвал пятиэтажного дома, вода отведена в арычную систему, использовано 40 мешкотар.

4. В Ауэзовском районе, микрорайон 9, дом 51. Затопление подвала - на месте работали сотрудники ГКП "Алматы Тазалык", работы завершены.

5. В Турксибском районе, микрорайон Кайрат, 93. Затопление двора частного жилого дома, на месте работали сотрудники ГКП "Алматы Тазалык", работы завершены.

За последние пять лет в городе было построено 497 километров арычных сетей, стабилизированы и берегоукреплены более 40 километров русел рек, данные меры позволили снизить количество потенциально подтапливаемых участков в 3,5 раза. Проводится разработка ПСД на строительство и реконструкцию 376 километров арычных сетей по Алматы. Реализация проекта запланирована на 2021-2023 годы.

Сегодня силы и средства служб гражданской защиты Алматы заблаговременно были выдвинуты на паводковые участки до начала выпадения осадков, приготовлены инертные материалы. В целом, паводковая ситуация стабильна и находится на контроле", - резюмировали в пресс-службе.

Основные осадки прошли в низко-, среднегорной зоне. На плотине Улкен Алматы выпало за ночь 70 мм осадков что составило 71% от месячной нормы. На остальных гидропостах выпало от 16 до 28 мм. На всех реках отмечается увеличение расходов и мутности воды. Так на р.Кызылжар произошел селевой выброс с расходом до 1,5 кубометров в секунду.

В связи с выпадением значительных осадков возможно активизация оплываемых явлений, особенно в низкогорной зоне и в предгорьях в виде оплывин. Возможны камнепады. В связи с неустойчивым состоянием снега на склонах гор в высокогорной зоне возможны сходы снежных лавин. Подразделения Казселезащиты переведены на усиленный режим работы. Специалистами Казселезащита проводятся обследования по бассейнам селеопасных рек, опасных участков. Проводится также очистка водоприемников сооружений от бытового мусора, ветвей и корней деревьев.

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