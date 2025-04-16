Halyk Market запускает новый сервис по экспресс-доставке продуктов питания Halyk Fresh

Фото: Halyk

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Алматы. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Halyk Market, ведущая e-commerce-площадка Казахстана, объявляет о запуске нового сервиса экспресс-доставки продуктов питания - Halyk Fresh. С апреля жители Алматы могут воспользоваться удобным онлайн-сервисом, предлагающим более 2000 наименований товаров с планируемым расширением ассортимента и географии доставки.





Сервис запущен на маркетплейсе Halyk Market, который является частью супераппа Halyk. Компания начала операции по экспресс-доставке за 3 часа продуктов питания с начала апреля. На сегодняшний день сервис доступен в Алматы, в ближайшее время Halyk Fresh станет доступным также для клиентов из Астаны. В планах компании запустить сервис во всех крупных городах Казахстана.





Запуск нового сервиса Halyk Fresh - это важный шаг в развитии нашего маркетплейса. Мы понимаем, как важно в современном мире экономить время, и стремимся сделать процесс покупки продуктов максимально простым и быстрым. Наша цель - создать экосистему, где каждый клиент может найти все необходимое, не выходя из дома. В ближайшее время мы сосредоточимся на том, чтобы расширить ассортимент, а также увеличить количество городов, в которых будет доступен сервис", - отмечает Мольдер Рысалиева, председатель правления Halyk Finservice (Halyk Market).





Halyk Market с момента начала работы в 2020 г. планомерно работает над увеличением ассортимента, скоростью доставки, а также удобством онлайн-покупок для клиента. На данный момент в сервисе Halyk Fresh доступен промокод на первый заказ, а также планируются регулярные акции и скидки.





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Halyk Market - надежный мультикатегорийный маркетплейс с доставкой по всему Казахстану, который объединяет покупателей и продавцов из Казахстана. Маркетплейс начал свою работу декабре 2020 г. На площадке представлено более 24 категорий. А также предоставлена рассрочка 0-0-24 круглый год.





Halyk Finservice - дочерняя организация АО "Халык Банк", которая курирует несколько экосистемных продуктов, таких как интернет-эквайринг Epay, процессинг платежей, а также маркетплейс Halyk Market.