Из Вооруженных сил РК уволили военнослужащего, задержанного в Кокшетау за вождение без прав

Астана. 17 февраля. Kazakhstan Today - Задержанного в Кокшетау за вождение без прав военнослужащего уволили из Вооруженных сил РК, сообщила пресс-служба Министерства обороны РК.
Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором судя по всему нетрезвый мужчина лежа на полу громко произносит нецензурные слова в адрес задержавших его полицейских. На видео также запечатлено служебное удостоверение задержанного, передает Kazakhstan Today.
В связи с этим Министерство обороны РК распространило официальный комментарий.
"Задержан и доставлен в УВД города Кокшетау военнослужащий Абжанов Е., который управлял автомобильным средством без водительского удостоверения, при этом вступил в словесную перепалку с сотрудниками полиции. За допущенное административное правонарушение Абжанов Е. уволен из Вооруженных сил", - говорится в комментарии.
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