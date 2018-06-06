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Из-за долгов за теплоснабжение около 14 тыс. жителей Алматы летом останутся без горячей воды06.06.2018
  • Фото: krisha.kz
Общество  09:50

Алматы. 6 июня. Kazakhstan Today - АО "Алматинские тепловые сети" будет бороться с должниками посредством отключения им горячей воды, передает Kazakhstan Today.

Лето без горячей воды проведут около 14 тысяч алматинцев и несколько тысяч компаний. За тепло все вместе они задолжали свыше трёх миллиардов тенге. Отключения будут поэтапными и только после многочисленных уведомлений, которые, увы, потребители зачастую игнорируют, сообщает телеканал "Алматы".


"На сегодняшний день запланировано порядка 14 тысяч физических лиц и порядка двух тысяч юридических лиц отключить за имеющиеся долги. Должником становится потребитель тогда, когда не производит оплату свыше двух месяцев", - сказала пресс-секретарь АО "Алматинские тепловые сети" Наталья Инкина.
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