Алматы. 6 июня. Kazakhstan Today - АО "Алматинские тепловые сети" будет бороться с должниками посредством отключения им горячей воды, передает Kazakhstan Today.

Лето без горячей воды проведут около 14 тысяч алматинцев и несколько тысяч компаний. За тепло все вместе они задолжали свыше трёх миллиардов тенге. Отключения будут поэтапными и только после многочисленных уведомлений, которые, увы, потребители зачастую игнорируют, сообщает телеканал " Алматы ".

"На сегодняшний день запланировано порядка 14 тысяч физических лиц и порядка двух тысяч юридических лиц отключить за имеющиеся долги. Должником становится потребитель тогда, когда не производит оплату свыше двух месяцев", - сказала пресс-секретарь АО "Алматинские тепловые сети" Наталья Инкина.

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