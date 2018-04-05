Астана. 5 апреля. Kazakhstan Today - Пасха всё ближе, и казахстанцы уже приступили к закупке продуктов для праздничного стола. Главными его атрибутами являются крашенные яйца, кулич и пасха. Комитет охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан рекомендует соблюдать простые правила при выборе, приготовлении и хранении пищевых продуктов в преддверии Пасхи. Особенно внимательно следует отнестись к яйцам и молочным продуктам, ведь именно эти продукты могут спровоцировать отравление, передает Kazakhstan Today.

Покупая яйца, обращайте внимание на дату их сортировки, а также на внешний вид. Не следует покупать в местах несанкционированной торговли, а также яйца с загрязненной или поврежденной скорлупой. Хранить яйца следует только в холодильнике. Срок хранения диетических яиц до 7 суток, столовых яиц от 8 до 25 дней. Мытые яйца хранятся не более 12 дней. Вареные яйца можно хранить в холодильнике не более 36 часов. Перед применением яйца необходимо тщательно помыть и варить не меньше 10 минут. Во время пасхи желательно употреблять лишь те яйца, которые окрашены натуральными пищевыми красителями и луковой шелухой, сообщили в пресс-службе ведомства.

Также немаловажным правилом является хранение яиц в герметично закрытой упаковке для недопущения соприкосновения с другими готовыми продуктами, расположенными в холодильнике. Не стоит забывать, что сырые куриные яйца представляют опасность прежде всего тем, что являются одной из причин заражения сальмонеллёзом.

Всем известно, что молочные продукты относятся к группе скоропортящихся, поэтому они должны храниться только в холодильнике при определенном температурном режиме. Выбирая творог к пасхе, нужно обращать внимание на сроки годности и дату производства. Помните, что у хорошего, качественного творога цвет всегда белый с кремовым оттенком, а запах чуть кисловатый. Он также должен быть мягким, маслянистым, немного рассыпчатым, но не жидким. Обращайте внимание и на упаковку, которая в первую очередь должна быть герметичной, что гарантирует сохранность продукта, отметили в комитете.

Некоторые любители творога предпочитают покупать его не в магазине, а на рынке, считая второй вариант более полезным и натуральным. Советуем не увлекаться творогом, приготовленным в домашних условиях. В таком продукте микробиологические показатели могут быть далеки от нормы.

"Никому не секрет, что самый лучший кулич - собственного приготовления, когда вы точно знаете, из чего он сделан, как и когда, но если такой возможности нет, а без кулича никак, то покупая его в магазине, обязательно рекомендуем обращать вниманиена то, как он упакован, состав и срок годности. И не забывайте всегда требовать от продавцов сертификаты качества на товар", - напомнили в ведомстве.

При проявлении первых признаков пищевого отравления следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью, так как самолечение опасно для здоровья.

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