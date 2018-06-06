Астана. 6 июня. Kazakhstan Today - Комитет гражданской авиации МИР РК разъяснил вопрос провоза багажа на воздушном транспорте, передает Kazakhstan Today.

"Учитывая участившиеся жалобы со стороны пассажиров на внедрение в последнее время некоторыми казахстанскими авиакомпаниями тарифов без возможности провоза багажа, информируем, что согласно действующему законодательству Республики Казахстан, на воздушном транспорте устанавливается бесплатный провоз ручной клади и багажа весом не более 20 килограммов вне зависимости от вида и размера тарифа. При этом общий вес ручной клади, вносимой в салон воздушного судна, и его предельные габариты устанавливаются перевозчиком", - сообщили в ведомстве.

Подчеркивается, что применение казахстанскими авиакомпаниями тарифов без предоставления права бесплатного провоза багажа является нарушением норм действующего законодательства РК.

"В случае нарушения и отказа от перевозки багажа пассажиры могут обжаловать действия авиакомпании в судебном порядке или обратиться в Комитет гражданской авиации для привлечения авиакомпании к ответственности", - говорится в сообщении.

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