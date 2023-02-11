Казахстанские спасатели нашли под завалами в Турции троих живых людей

Фото: МЧС РК

Рассказать друзьям

Анкара. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В турецком городе Нурдагы из-под завалов полностью разрушенного после землетрясения здания спасатели МЧС Казахстана вытащили троих живых людей.





С момента прибытия второго эшелона спасателей МЧС Казахстана в Турцию ведутся круглосуточные поисково-спасательные работы. Местом поисков для второго эшелона определено полностью разрушенное здание в город Нурдагы - в 69 километрах от города Газиантепа", - сообщили в пресс-службе МЧС.





На данном объекте казахстанскими спасателями проводилась одновременная работа по обнаружению, выявлению местонахождения и состояния людей, установлению с пострадавшими под завалами аудиоконтакта, определению объема и характера необходимой помощи.





В результате оперативных и грамотных действий казахстанских спасателей по устройству и прокладке галереи для эвакуации пострадавших из-под завалов на большой глубине, а также своевременно принятых мер по деблокированию пострадавших - сегодня ночью удалось вызволить из-под завалов объемом более 18 тысяч кубометров троих живых людей - мужчину и двух женщин", - проинформировали в министерстве.









Отмечается, что пострадавшие люди были незамедлительно переданы медицинским службам.





Напомним, в городе Антакья провинции Хатай Турции под завалами полностью разрушенного шестиэтажного дома обнаружили и извлекли тела двух казахстанцев . Ранее 8 февраля под завалами нашли живой казахстанку





Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля. Подземные толчки продолжаются в Турции уже три дня. В стране объявлен семидневный общенациональный траур, а в десяти пострадавших от катастрофы провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца.





По последним данным, число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 17 674, ранены более 72 тысяч человек.





Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным местного Минздрава, погибли 1347 человек, пострадали свыше двух тысяч.





Дополнено 10.02.2023, 13.10





Количество жертв землетрясения в Турции и Сирии приближается к 22 тысячам человек.





Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 18 342, пострадали 72 424 человека", - сообщает RT со ссылкой на власти страны.





Сложная ситуация в Сирии.





Накануне ООН удалось доставить гуманитарную помощь через единственный контрольно-пропускной пункт в Идлибе. Между тем, число погибших приближается к трем с половиной тысячам. Всего в обеих странах количество жертв превысило 21 тысячу человек", - сообщает "Хабар 24" .





Дополнено 10.02.2023, 13.56





К этому времени казахстанским спасателям удалось спасти из-под завалов 7 человек. Все они переданы медицинским работникам.





МЧС РК





Извлечены тела 14 погибших, в том числе ребенок. Медики Центра медицины катастроф МЧС Казахстана оказывают первую медицинскую помощь пострадавшим на круглосуточной основе", - сообщает МЧС .





В Газиантепе работы проводятся на трех участках круглосуточно в две смены.





Первая группа спасателей проводит работу в полностью разрушенном девятиэтажном здании. Из под завалов спасено 4 человека, извлечены тела 4 погибших женщин.





Вторая группа спасателей проводит работу в шестиэтажном здании.





Здание разрушено частично, аварийное, наблюдается динамика разрушения, имеется угроза полного обрушения здания из-за потери несущей способности конструкций. С применением инженерной техники проведен демонтаж здания до 3-го этажа, извлечены тела 5 погибших женщин", - информирует ведомство.





Третья группа также в шестиэтажном здании. Здание разрушено полностью. Производится разведка и разбор завалов, извлечено тело погибшей женщины.





С момента прибытия второго эшелона спасателей МЧС Казахстана в Турцию ведутся круглосуточные поисково-спасательные работы.





Также продолжаются работы в городе Нурдагы и провинции Хатай.









Объект проведения поисков - полностью разрушенный шестиэтажный дом, объем завала составляет более 18 тысяч кубометров. Работа спасателей осложняется большим количеством завалов, неустойчивыми конструкциями. Казахстанские спасатели работают с максимальной отдачей", - рассказали в МЧС.





На данном объекте казахстанскими спасателями извлечены четыре тела, двое из них - граждане Казахстана, еще двое - граждане Турции.





Поисково-спасательные работы продолжаются.