Китай вступает на новый путь - Цзян Вэй о XX съезде КПК

Фото: Генконсульство КНР в Алматы
Алматы. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Китай вступает на новый путь полного построения модернизированной социалистической державы, заявила генеральный консул КНР в Алматы госпожа Цзян Вэй в ходе научной конференции "XX съезд Коммунистической партии Китая и перспективы казахстанско-китайского стратегического партнерства".
Есть такое общее мнение, что принятые на съезде решения будут иметь большое значение не только для развития Китая, но и окажут влияние на весь мир", - отметила генеральный консул КНР.
Также в ходе конференции были рассмотрены итоги и значение XX съезда Коммунистической партии Китая.
На съезде был избран новый состав Центрального комитета КПК, председателем которого является товарищ Си Цзиньпин и были сформированы новые горизонты китаизации и модернизации марксизма", - подчеркнула Цзян Вэй.
В докладе, с которым выступил Си Цзиньпин, были подтверждены итоги достижений Китая за последние 10 лет.
В течение этих 10 лет Китай пережил три важнейших события, имеющих историческое значение. Во-первых, это встреча столетия КПК, во-вторых, социализм с китайской спецификой вступил в новую эпоху, а в-третьих, выполнил историческую задачу интенсивной ликвидации бедности и всестороннего построения среднезажиточного общества", - сообщила генеральный консул КНР в Алматы.
Кроме того, по данным госпожи Цзян Вэй, были созданы крупнейшие в мире системы образования, социального обеспечения, медобслуживания и здравоохранения.
Также на съезде отмечено, что Китай будет следовать по пути мирного развития.
Я думаю, что такая политика имеет особое значение в данный момент (…) Китай никогда не будет претендовать на положение гегемона. Никогда не будет проводить политику экспансии", - заявила она.
Также в ходе мероприятия особое внимание было уделено перспективам казахстанско-китайского стратегического партнерства.
Последние 10 лет также были периодом бурного развития китайско-казахстанских отношений. Отношения между нами выходят уже на новый уровень и стали образцом истинного добрососедства и взаимной выгоды, и всеобщего выигрыша между странами", - сообщила генеральный консул.
Она подчеркнула, что недавний визит китайского лидера в Казахстан имеет историческое значение и свидетельствует о высоком уровне и уникальности двусторонних отношений между странами.
В будущем мы должны сосредоточиться на реализации важного консенсуса, достигнутого лидерами двух стран. Продолжать укреплять политическое взаимное доверие, стратегическое сотрудничество и оказывать твердую взаимную поддержку в вопросах, затрагивающих конкретные интересы обеих стран", - добавила Цзян Вэй.
Также в научной конференции приняли участие ответственные работники МИД РК, эксперты ведущих казахстанских научных институтов и вузов.
Организаторами данного мероприятия являются научно-исследовательский институт международного и регионального сотрудничества Казахстанско-Немецкого университета, генеральное консульство КНР в городе Алматы и экспертный клуб "Один пояс и один путь".