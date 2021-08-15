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КНБ задержаны жители Атырау, Жанаозена и Шымкента по подозрению в пропаганде терроризма

14.08.2021 8128
НУР-СУЛТАН. 14 АВГУСТА - КНБ задержаны жители Атырау, Жанаозена и Шымкента по подозрению в пропаганде терроризма, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

13 августа текущего года в рамках проводимых КНБ досудебных расследований с санкции суда арестованы по подозрению в пропаганде терроризма и разжигании религиозной вражды 4 жителя городов Атырау, Жанаозена и Шымкента. Указанные лица являются приверженцами нетрадиционного религиозного течения, последователями одного из иностранных радикальных проповедников", - сообщили в пресс-службе КНБ РК.

 
Иная информация в интересах следствия раскрытию не подлежит.

 

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