НУР-СУЛТАН. 14 АВГУСТА - КНБ задержаны жители Атырау, Жанаозена и Шымкента по подозрению в пропаганде терроризма, передает KAZAKHSTAN TODAY.

13 августа текущего года в рамках проводимых КНБ досудебных расследований с санкции суда арестованы по подозрению в пропаганде терроризма и разжигании религиозной вражды 4 жителя городов Атырау, Жанаозена и Шымкента. Указанные лица являются приверженцами нетрадиционного религиозного течения, последователями одного из иностранных радикальных проповедников", - сообщили в пресс-службе КНБ РК.

Иная информация в интересах следствия раскрытию не подлежит.





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