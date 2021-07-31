Жительницу Костанайской области осудили за хранение экстремистских материалов

КОСТАНАЙ. 30 ИЮЛЯ - В ходе мониторинга интернет-ресурсов, полицейские выявили факт размещения жительницей Тобыла в соцсетях материалов религиозного содержания, имеющих признаки разжигания религиозной розни, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По результатам проведенной экспертизы, судом Костанайского района женщина привлечена к ответственности по статье 453 части 2 Кодекса об административных правонарушениях в виде штрафа в размере 70 МРП, сообщает alau.kz

Всего с начала года выявлено 11 правонарушений в сфере религиозных отношений. По 8 фактам незаконного хранения, распространения материалов религиозного и экстремистского содержания, а также осуществления деятельности выходящей за пределы устава религиозных и общественных объединений, судами области правонарушители привлечены к ответственности в виде штрафов на общую сумму около 1 миллиона тенге.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства