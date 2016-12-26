Комитет по защите прав потребителей Казахстана опроверг информацию о зараженных гриппом мандаринах

Астана. 26 декабря. Kazakhstan Today - Комитет по защите прав потребителей Министерства национальной экономики РК в связи с распространением аудиозаписей, в которых сообщается о зараженных мандаринах поясняет, что данная информация не соответствует действительности, говорится на официальном сайте комитета.

"Грипп - это острое инфекционное заболевание дыхательных путей, вызываемое вирусом гриппа, который входит в группу острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Источником инфекции является больной человек. Заражение происходит воздушно капельным путем при чихании, кашле, насморке. Заболевание не передаются пищевым путем. Пищевые продукты, в том числе мандарины не являются источником и фактором передачи гриппа, с связи с чем употребление их не может послужить причиной заболевания ОРВИ и гриппом", - объясняется в сообщении, передает Kazakhstan Today.

По информации комитета, в республике регистрируется сезонный уровень заболеваемости ОРВИ без превышения контрольных уровней. С начала эпидемического сезона в Казахстане зарегистрировано более 200 тысяч случаев ОРВИ и гриппа, в том числе 489 случаев гриппа, из них 6319 случаев ОРВИ зарегистрировано за последние три дня. Основную долю заболевших ОРВИ составляют дети до 14 лет (66,2%), на беременных приходится 3,5%.

"В текущем эпидемическом сезоне отмечается ранняя циркуляция вирусов гриппа А (Н3) и типа В. Также, заболеваемость ОРВИ связана с вирусами не гриппозной этиологии, такими как РС вирус, аденовирус, риновирус, бокавирус, парагрипп, метапневмовирус и другие", - говорится в сообщении.

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