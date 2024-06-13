12.06.2024, 16:23 25101
Крупный строительный объект по проспекту Достык сносят по решению суда в Алматы
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Алматы. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Управление градостроительного контроля Алматы сообщает о сносе здания по проспекту Достык, 170/1.
Согласно информации управления градостроительного контроля, строительство на участке было начато собственником еще в 2005 году, после чего объект был заморожен на несколько лет. Позднее участок был передан другому собственнику, который продолжил строительство за отсутствием согласованного эскизного проекта, уведомления о начале строительно-монтажных работ, авторского и технического надзоров. Также новый собственник возвел на территории незаконные торговые объекты.
Управлением подан иск в Медеуский районный суд на снос здания, который судом был удовлетворен. Управлением также был подан иск уже на снос незаконных торговых павильонов. 2 мая 2023 года вынесено решение о сносе торговых объектов. Решение суда на сегодняшний день исполнено, павильоны снесены.
По данным управления, по результатам исковой деятельности по городу с прошлого года полностью или частично снесено 36 незаконных объектов, в числе которых бизнес-центры, рестораны, пристройки и автосервисы, крупные жилые комплексы, такие как "Мечта" и KHAN.
Напомним, в Алматы почти 100 исков на снос стройобъектов рассматривается судами.
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12.06.2024, 17:38 21826
Цифровые технологии и инновации для Евразии: лидеры отрасли обсудят ключевые вопросы на бизнес-форуме ЕАБР
Бизнес-форум ЕАБР пройдет 27-28 июня в Алматы
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Алматы. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития обсудит актуальные вопросы, связанные с развитием цифровых технологий и инновационных проектов в евразийском пространстве, в рамках сессии "Цифровые технологии и инновации для Евразии" на бизнес-форуме ЕАБР, который пройдет 27-28 июня в Алматы, сообщает пресс-служба банка.
На предстоящей сессии будут обсуждаться ключевые вопросы, касающиеся развития трансграничных цифровых проектов и инициатив. Участники рассмотрят, что необходимо для их успешного развития, какие проблемы возникают у цифровых стартапов при привлечении финансирования и на этапе реализации", - проинформировали в банке.
Подчеркивается, что особое внимание будет уделено роли инструментов венчурного финансирования при создании новых эффективных методов инвестирования в новые цифровые продукты.
Кроме того, будут рассмотрены перспективы развития цифровых проектов, финансируемых ЕАБР, и возможности усиления их поддержки", - добавили в пресс-службе.
Справка:
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
Фонд цифровых инициатив (ФЦИ) ЕАБР создан в июне 2020 года. Цель фонда - оказание содействия в формировании инструментов и практик цифровой трансформации государств - участников ЕАБР, в том числе путем интеграции информационных ресурсов и участия в разработке и финансировании проектов. Флагманским проектом ФЦИ стало приложение "Путешествую без COVID-19", успешно применяемое в 9 странах СНГ.
12.06.2024, 15:12 27026
Оплату по биометрии ввели в алматинском метро
Фото: Depositphotos
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Алматы. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в метро запущена инновационная система Face Pay.Теперь пассажиры могут оплачивать проезд с помощью биометрии лица без использования смартфона или платежной карты, сообщили в акимате Алматы.
Для оплаты по биометрии достаточно подойти к турникету "Оплата по Face Pay" и посмотреть в камеру. Деньги за проезд спишутся с банковской карты, которую пользователь прикрепит в приложении Halyk в разделе "Платежи", разъяснили в пресс-службе акимата.
Этот удобный и безопасный способ оплаты проезда основан на искусственном интеллекте. Система уже работает на всех станциях метро после успешного тестирования на двух станциях.
Этот метод особенно полезен в метро во время часа пик, так как значительно экономит время. В то же время пассажиры могут по-прежнему использовать привычные методы оплаты", - отметил руководитель управления цифровизации Алматы Олжас Жаңабек.
В ведомстве добавили, что метрополитен ежедневно перевозит до 100 тысяч пассажиров. С начала года перевезено 11 млн пассажиров, тогда как за аналогичный период 2023 года - 10,3 млн.
12.06.2024, 11:52 32646
Первый туристический поезд из Сианя в Алматы прибудет 1 июля
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Алматы. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Первый туристический поезд из китайского города Сианя в город Алматы прибудет 1 июля, сообщает пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы".
Руководство АО "НК "КТЖ" и мэрии Сианя провели переговоры по запуску первого туристического поезда из КНР в Алматы. Стороны договорились запустить состав из Сианя 26 июня 2024 года и организовать его прибытие в Алматы 1 июля", - проинформировали в компании.
Планируется, что в составе будет девять вагонов, которые доставят 246 пассажиров.
Подчеркивается, что поезд будет проходить через погранпереход "Хоргос - Алтынколь".
Напомним, о запуске туристического пассажирского поезда из Сианя в Алматы стало известно в начале мая.
12.06.2024, 11:20 33506
Возможны подтопления: жителей Алматы предупредили об испытании теплосетей
Гидравлические испытания начнут 17 июня и завершат 28
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Алматы. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Двухнедельные гидравлические испытания теплосетей пройдут в Алматы с 17 до 28 июня, сообщает акимат города.
Жителей и гостей просят соблюдать меры предосторожности во время проверки ежедневно с 04.00 до 07.00.
Гидравлические испытания проводятся для проверки состояния теплосетей и выявления неисправности труб в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону", - отметили в ведомстве.
В акимате предупредили, что, несмотря на меры безопасности, возможны подтопления и повреждения дорожного покрытия.
Не предпринимайте никаких действий самостоятельно, немедленно покиньте место происшествия и сообщите об этом ТОО "Теплосети Алматы" по телефонам: 378-06-48, 378-06-62 (прямой номер), call-центр: 341-07-00 или 341-07-77 (расширение 1011 или 1014), а также 109", - сообщили в акимате.
С графиком испытаний теплосетей можно ознакомиться здесь.
В акимате подчеркнули, что во время испытаний горячую воду жителям указанных районов отключать не будут.
Напомним, в марте на теплотрассе в Алматы произошла крупная авария. Очевидцы сняли на видео огромный фонтан воды, бьющий из-под земли в районе бани "Арасан".
Ранее президент Токаев в интервью газете Egemen Qazaqstan заявил, что износ теплоцентралей и другого оборудования в регионах РК достигает 80 процентов.
11.06.2024, 18:18 63521
В Байконуре у памятника Победы в Великой Отечественной войне зажгли Вечный огонь
Огонь горит в память о всех погибших в войне, в память о героях, заявил Кайрат Нуртай
Фото: baikonuradm.ru
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Байконур. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Байконуре в парке Шубникова у памятника 75-летию Победы в Великой Отечественной войне зажгли Вечный огонь, сообщили в администрации города.
Сегодня мы начали подготовку к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, зажгли вечный огонь в городе Байконуре и теперь он будет всегда гореть. Огонь горит в память о всех погибших на той войне, в память о героях. Все жители города будут сюда приходить и вспоминать о своих близких, тех кто воевал и не вернулся", - заявил специальный представитель президента Республики Казахстан на комплексе Байконур Кайрат Нуртай.
В пресс-службе отметили, что ранее внучка генерала Панфилова Айгуль Байкодамова в ходе визита в город высказала пожелание, чтобы вечный огонь у памятника Победе горел непрерывно.
Мы благодарны внучке генерала Панфилова, Айгуль Бахытжановне Байкодамовой, которая нам помогла прийти к тому, что вечный огонь должен гореть вечно. Наши казахстанские друзья помогли нам в этом вопросе, за что им спасибо", - добавил глава администрации Байконура Константин Бусыгин.
Ранее Талдыкорганской авиабазе присвоили имя военного летчика Сергея Луганского.
11.06.2024, 16:23 67401
Глава Минздрава считает, что ей известно об отсутствии проблем у граждан со сменой часового пояса
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Глава Министерства здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова на брифинге в правительстве поделилась своим видением влияния смены часового пояса на здоровье казахстанцев.
По ее словам, вопрос установления единого часового пояса обсуждался на протяжении нескольких лет с привлечением научных центров страны. Данное решение было принято на основе научных данных.
Мы не наблюдаем наплыва пациентов в медорганизации после смены часового пояса. Поэтому, есть основания полагать, что это не повлекло негативных последствий для здоровья граждан", - убеждена Альназарова.
Напомним, петиция за возвращение прежнего часового пояса в Казахстане собрала 50 тысяч подписей и принята на рассмотрение Министерством торговли и интеграции РК.
Авторы петиции отмечали, что жители стали испытывать физический и психологический дискомфорт из-за несоответствия биоритмов человека и графика работы, учебы и отдыха, что привело к повышенной утомляемости, снижению работоспособности и ухудшению качества сна. Также с переводом времени сократился световой день.
Увеличение продолжительности темного времени суток вынуждает население включать освещение раньше, что приводит к росту потребления электроэнергии и, соответственно, к дополнительным расходам. Счета оплаты за электроэнергию значительно выросли.
Перевод стрелок на час назад осуществили в Казахстане в ночь на 1 марта.
Стоит отметить, что большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс. На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "С 1 марта в Казахстане установят единый, пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем, многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь к данному решению?" 61% участников опроса ответили: "Против перехода на единый часовой пояс"; 34% выбрали ответ: "За"; 3% считают необходимым вернуть переход на летнее время и 2% выбрали ответ: "Мне все равно".
После смены часового пояса произошел сбой в работе спецЦОНов. Также у некоторых казахстанцев изменилась дата рождения в электронном удостоверении личности и свидетельствах о рождении.
Кроме того, не на всех гаджетах произошло автоматическое обновление времени. Некоторым пользователям пришлось настраивать время вручную либо перезагружать устройства. Кому-то так и не удалось настроить правильное время. Также из-за смены часового пояса произошел сбой в работе столичного аэропорта.
11.06.2024, 13:42 71646
Петиция о запрете чиновникам азартных игр набрала 50 тысяч подписей
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Петиция о запрете чиновникам азартных игр набрала необходимое количество голосов. Ее рассмотрит Министерство туризма и спорта РК.
Петицию опубликовали 29 мая. По словам автора, только одна официальная проверка в казино Алматинской области показала, что 305 чиновников проиграли полмиллиарда тенге.
В среднем каждый спустил порядка 1,7 миллиона. Повторюсь: это было выявлено только одной проверкой (в 2022 году) и только по официальным данным", - подчеркнул автор.
Он призвал ввести полный и беспрекословный запрет на азартные игры для госслужащих, бюджетников, военных, работников КНБ, МВД и других силовиков. В пример он привел Филиппины и Монголию, где уже действуют подобные запреты.
Среди наших чиновников не должно быть лудоманов", - резюмировал автор петиции.
Напомним, по закону, с момента регистрации петиции, рабочая группа обязана рассмотреть ее в течение 40 дней.
Напомним, 5 июня мажилис одобрил во втором чтении законопроект "По вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности" и поправки в Кодекс об административных правонарушениях.
Поправки запрещают участие в азартных играх определенному кругу казахстанцев, в том числе госслужащим, военнослужащим и сотрудникам специальных госорганов.
Ранее в Казахстане набрала необходимое количество подписей петиция против пропаганды ЛГБТ. Ее приняло к рассмотрению Министерство культуры и информации РК.
Также 50 тысяч подписей собрали петиции "Народ РК против утильсбора и первичной регистрации" и "Об отмене единого часового пояса".
Авторы первой петиции требуют снизить ставки утильсбора на легковые автомобили (категория М1) до 100 тысяч тенге и на остальные категории автотранспорта до 0 тенге, полностью отменить утильсбор на сельхозтехнику и снизить ставки за первичную регистрацию автотранспорта до 0,25 МРП.
Авторы второй петиции просят вернуть прежнее время, ссылаясь на то, что жители стали испытывать физический и психологический дискомфорт из-за несоответствия биоритмов человека и графика работы, учебы и отдыха, что привело к повышенной утомляемости, снижению работоспособности и ухудшению качества сна. Также с переводом времени сократился световой день.
Увеличение продолжительности темного времени суток вынуждает население включать освещение раньше, что приводит к росту потребления электроэнергии и, соответственно, к дополнительным расходам. Счета оплаты за электроэнергию значительно выросли.
11.06.2024, 11:29 61721
Граждане Казахстана без визы смогут посещать адмрайон Макао в Китае
Срок пребывания не может превышать 14 календарных дней
Фото: xinhuanet.com
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Астана. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство иностранных дел Казахстана разработало проект постановления "Об утверждении соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Специального административного района Макао Китайской Народной Республики о взаимном освобождении от визовых требований".
Граждане Республики Казахстан, которые владеют проездными документами и не имеют намерения осуществлять трудовую деятельность, учиться или проживать на территории Специального административного Района Макао, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории Специального административного Района Макао без визы. Срок каждого такого пребывания не может превышать 14 календарных дней", - сообщается в документе.
Подчеркивается, что казахстанцы во время пребывания на территории адмрайона обязаны соблюдать законы и правила, действующие в Макао.
Согласно тексту пояснительной записки к проекту, вступление в силу соглашения позволит развивать тесное сотрудничество между Казахстаном и специальным адмрайоном Макао, установив взаимное освобождении от визовых требований для владельцев всех видов паспортов.
С полным текстом документа можно ознакомится на портале "Открытые НПА".
Напомним, в прошлом году вступило в силу соглашение о безвизовом режиме между Казахстаном и Китаем.
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