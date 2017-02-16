КЗЗП РК уличил иностранных производителей пищевой продукции в нарушении требований техрегламентов безопасности

Астана. 16 февраля. Kazakhstan Today - Производители компаний "ВиммБилльДанн", "Хохланд Руссланд", Рогачевского молочно-консервного комбината, ЗАО "Лактис" и молочного завода "Садовое" нарушили ряд требований технических регламентов безопасности пищевой продукции, не указав использование растительных жиров, чем ввели потребителей в заблуждение, сообщается на сайте Комитета по защите прав потребителей Республики Казахстан.

В результате мониторинга выяснилось, что "Чудо-коктейль для взбивания" со вкусом клубники 5% производства компании "ВиммБилльДанн" (Россия, Москва, дата изготовления: 20.11.2016, срок годности: 20.05.2017), молоко сгущенное "Три желания" Рогачевского молочно-консервного комбината (Республика Беларусь, дата изготовления: 08.09.2016, срок годности: 12 месяцев), творожный сыр с зеленью "Альмитте" 60%, производства ООО "Хохланд Руссланд" (Россия, Белгородская область, дата изготовления: 22.11.2016, срок годности: 22.03.2017 ), сливки "Чудское озеро" 33% производства ЗАО "Лактис" (Россия, Великий Новгород, дата изготовления: 25.11.2016 , срок годности: 25.05.2017), молоко "В лучших традициях" 3,2% производства ТОО "Молочный завод "Садовое" (Акмолинская область, Зерендинский район, дата изготовления: 09.01.2017, срок годности: 09.07.2017) состоят из растительных жиров, передает Kazakhstan Today.

По фактам нарушения технических регламентов и обмана потребителей, Комитетом по защите прав потребителей МНЭ РК начата работа по изъятию фальсифицированной продукции. Комитет рекомендует потребителям воздержаться от употребления данной продукции, а объектам розничной сети отказаться от продажи фальсифицированной продукции. В целях защиты внутреннего рынка от опасной фальсифицированной продукции производителям даны уведомления о недопущении к реализации опасной продукции и устранения нарушений.

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