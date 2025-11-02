01.11.2025, 18:14 63846
Ловушки под видом вакансий: в Генпрокуратуре предупредили о новых схемах мошенников
Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан предупреждает об активизации преступников в сфере трудоустройства, сообщили в Генпрокуратуре.
По данным зарубежных источников, интернет-мошенники публикуют объявления о трудоустройстве на популярных платформах и в социальных сетях, предлагая высокие доходы при минимальных требованиях. После отклика, соискателям направляют ссылки на поддельные сайты, анкеты для сбора персональных данных или предлагают установить "мобильное приложение для работы", содержащее вредоносное программное обеспечение, открывая доступ злоумышленникам к банковским данным, мессенджерам и контроль над устройством.
Также актуальными остаются ложные предложения о работе за границей, преимущественно в странах Юго-Восточной Азии (Тайланд, Мьянма и др.).
Кроме того, под видом трудоустройства в сфере IT, модельного, отельного бизнеса или в call-центры, граждан вербуют для вывоза за границу, где они могут оказаться в трудовом и сексуальном рабстве, подвергаться эксплуатации и насилию. В отдельных случаях пострадавших используют в схемах принудительного обмана других граждан или трансплантации органов.
Чтобы не стать жертвой преступников рекомендуется:
- проверять легальность работодателя и адрес сайта перед отправкой документов или скачиванием приложений;
- не переводить средства за оформление на работу, обучение или визу;
- устанавливать приложения только из официальных магазинов Google Play, AppStore;
- не предоставлять копии и данные документов, удостоверяющие личность, банковские карты до заключения официального договора;
- убедиться в легальности посредника или агентства, оказывающего услуги по подбору персонала - запросить регистрационные данные агентства, договор с иностранным работодателем;
- при малейших сомнениях сообщать в полицию.
Ранее депутаты выразили обеспокоенность применением мошенниками возможностей искусственного интеллекта в своих корыстных целях.
01.11.2025, 10:35 83506
Что ждет казахстанцев в ноябре
Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в ноябре 2025 года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.
Начало второй четверти в школах
3 ноября школьники вернутся за парты. Во второй четверти их ждет 8 учебных недель. Осенние каникулы продлились 7 дней (с 27 октября по 2 ноября).
Зимние каникулы составят 10 календарных дней - с 29 декабря 2025 года до 7 января 2026 года включительно.
В Казахстане с ноября вступает в силу новая методика расчетов объемов услуг водоснабжения
С 1 ноября вступает в силу новая методика расчетов объемов услуг по водоснабжению и водоотведению, сообщили в пресс-службе Министерства промышленности и строительства. Принятая методика не вводит новых платежей и не увеличивает размеры оплаты.
Как пояснили в министерстве, документ разработан, чтобы установить единые правила определения объемов воды, подаваемой и отводимой водоканалами. Оплата, как и прежде, рассчитывается по показаниям приборов учета, установленных на границе ответственности (между участками сетей, принадлежащих потребителям и водоканалу). Там, где счетчиков нет, применяется норма потребления, утверждаемая акиматами.
Для жильцов многоквартирных домов порядок расчета также остается прежним. Если в доме установлен общий прибор учета, а часть квартир не имеет индивидуальных счетчиков, разница между общедомовым и индивидуальными показаниями распределяется пропорционально между участниками кондоминиума. Такой порядок действовал и раньше, он просто закреплен в обновленной методике для исключения разночтений.
Принятие данной методики не повлечет за собой увеличения оплаты за услуги водоснабжения и водоотведения.
Методика не изменяет принципов оплаты. Она лишь делает систему более прозрачной. Где установлен счетчик - человек платит только за свое потребление, без счетчика - по утвержденной норме. Разница показаний между общедомовым и индивидуальными приборами - это общедомовые нужды, а не чья-то ошибка или штраф. Никаких скрытых начислений не будет. Такой порядок расчета разницы между показаниями приборов действовал и ранее", - подчеркнул председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ Нурсултан Керемкулов.
Таким образом, методика ничего не меняет для собственников жилья: она лишь закрепляет существующую практику, делает ее понятной и одинаковой для всех регионов страны. Плата за воду не вырастет, заверили в Минпромышленности.
Qazaq Air открывает прямые рейсы из Астаны в Кыргызстан и Узбекистан
Авиакомпания Qazaq Air (Vietjet Qazaqstan) запускает два новых международных маршрута, соединяющих Астану с Бишкеком и Самаркандом, сообщили в КГА.
С 7 ноября 2025 года авиакомпания начнет выполнять прямые рейсы Астана - Самарканд - Астана (2 раза в неделю - пятница и воскресенье), а с 10 ноября 2025 года - Астана - Бишкек - Астана (2 раза в неделю - понедельник и четверг).
Запуск Единой цифровой платформы учета миграционных процессов с полной интеграцией всех баз данных
В ходе заседания правительства в июле премьер-министр Олжас Бектенов поручил министерствам труда и социальной защиты населения, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности обеспечить запуск Единой цифровой платформы учета миграционных процессов с полной интеграцией всех баз данных до 1 ноября текущего года.
За 2 года выросло в полтора раза число постоянно проживающих иностранцев в Казахстане. Имеются факты нарушений. К примеру, только в мае текущего года в ходе оперативно-профилактических мероприятий было выявлено свыше 7 тысяч нарушений миграционного законодательства. Это нужно своевременно пресекать. Требуется активное внедрение цифровых инструментов. Для систематизации и сквозного мониторинга передвижения мигрантов следует ускорить работу по внедрению ID-карты мигранта, которая будет выдаваться при пересечении границы", - подчеркнул Олжас Бектенов.
Страны ОПЕК+ нарастят добычу нефти в ноябре
Восемь ведущих стран ОПЕК+ сегодня по итогам встречи "восьмерки" приняли решение нарастить добычу нефти на 137 тыс. баррелей в сутки (к уровню октября).
По данным ОПЕК, страны смогут нарастить нефтедобычу в ноябре на следующее количество баррелей в сутки:
- Россия и Саудовская Аравия - на 41 тыс. каждая, квота составит 9,532 млн и 10,061 млн соответственно;
- Ирак - на 18 тыс, квота - 4,255 млн;
- ОАЭ - на 12 тыс, квота - 3,399 млн;
- Кувейт - на 10 тыс квота - 2,569 млн;
- Казахстан - на 7 тыс, квота - 1,563 млн;
- Оман - на 4 тыс, квота - 808 тыс;
- Алжир - на 4 тыс, квота - 967 тыс.
Учитывая график компенсаций сверхдобычи, допущенной рядом стран ОПЕК+ в период добровольных сокращений, объем увеличения производства в ноябре составит 74 тыс. баррелей в сутки.
Очередная встреча "восьмерки" ОПЕК+ пройдет 2 ноября.
Международные мероприятия и госвизиты
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 6 ноября планирует принять участие в саммите в формате Центральная Азия - США в Вашингтоне.
- 12 ноября состоится государственный визит в Россию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. В ходе визита ожидается подписание важных документов, которые окажут серьезное позитивное влияние на дальнейший ход сотрудничества.
Мы придаем очень важное значение этому событию. Считаем, что оно будет рубежным с точки зрения придания дополнительного импульса нашему стратегическому партнерству и союзничеству. Казахстан и Россия в хорошем смысле слова обречены на вечное союзничество, стратегическое партнерство и, в конце концов, дружбу. Показатели хорошие. К моему визиту в Россию мы подходим с высоким объемом взаимной торговли. В прошлом году она достигла 28 млрд долларов. Россия является одним из основных инвесторов в нашу экономику. За все годы российским бизнесом было вложено в нашу экономику более 26 млрд долларов, и только в прошлом году казахстанская экономика получила 4 млрд долларов российских инвестиций. Есть и другие крупные проекты. Достаточно сказать, что уже реализованы 114 проектов на сумму почти 22 млрд долларов, и эта работа будет продолжаться", - сказал глава государства на встрече с президентом России.
- Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ состоится 27 ноября текущего года в Бишкеке.
Выходные и праздничные дни
В ноябре нет государственных праздников, поэтому казахстанцев, работающих пять дней в неделю, ждет 10 выходных и 20 рабочих дней. Для тех, кто работает шесть дней в неделю - 5 выходных и 25 рабочих дней.
Кроме того, в ноябре отмечается ряд профессиональных праздников:
Прогноз погоды на ноябрь
В течение первой недели ноября в большинстве регионов ожидается неустойчивая погода, прогнозируются осадки - дождь с переходом в снег, в северной половине, в центре и на востоке страны преимущественно в виде снега, с метелью. В западных регионах осадки пройдут в самом начале месяца. Такие же погодные условия повторятся в отдельные дни второй и третьей декад, сообщает Казгидромет.
Порывистый ветер, гололед и туманы вероятны часто в течение ноября, а метели преимущественно - в северных, центральных и восточных регионах страны.
В первой декаде ноября на западе страны ожидается колебание температуры воздуха ночью от +2+7°С до -2-7°С, днем от +3+10°С до +10+18°С, в конце декады днем потеплеет до +15+25°С.
На севере, в центре и на востоке республики к середине декады похолодает ночью до -7-15°С, днем до -2-10°С, в конце декады температура повысится до слабоположительных значений, за исключением восточных регионов.
На юге и юго-востоке страны также произойдет смена погодных условий, столбики термометров опустятся ночью до 0-5°С, в горных районах до -13°С, днем до 0,+8°С, однако после 7 ноября заметно потеплеет до +5+15°С.
Во второй декаде ноября ожидается колебание температуры воздуха ночью от 0,-5°С до -10-18°С, днем от 0,+5°С до 0,-8°С. В самые холодные периоды третьей декады температура воздуха понизится ночью до -15-20°С, днем до -3-10°С.
В западной половине, на юге и юго-востоке республики в течение второй и третьей декадах ожидается колебание температуры воздуха в ночные часы от -3-12°С до 0,+7°С, днем от +1+6°С до +8+18°С. В горных районах юго-востока страны в отдельные дни морозы могут усиливаться ночью до -5-15°С, днем до -1-6°С.
В целом температура воздуха в ноябре ожидается выше нормы на 1°С на всей территории страны.
Количество осадков в ноябре прогнозируется около нормы на большей части территории Казахстана, больше нормы - на западе, северо-востоке республики (в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской областях, на большей части Западно-Казахстанской, Павлодарской областей, на западе Атырауской, Мангистауской областей, на северо-востоке Костанайской области и на востоке области Абай).
31.10.2025, 19:58 135591
В Актюбинской области дольщики потеряли 6,1 млрд тенге из-за недобросовестных застройщиков
В регионе насчитывается 12 проблемных объектов
Актобе. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области насчитывается 12 проблемных объектов долевого строительства, по которым 797 потерпевших, а общий ущерб составляет 6,1 млрд тенге, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
К примеру, застройщик ЖСК "Алаш Орда - 1" и ЖК "Aviator Premium" мошенническим путем привлек деньги свыше 200 дольщиков в сумме более 1,8 млрд тенге.
Принятыми мерами прокуратуры области руководители 7 строительных компаний привлечены к уголовной ответственности по 11 объектам. Приговором суда к лишению свободы сроком на 10 лет осуждены застройщики ЖСК "Safina.kz" и ЖК "СтройСервисРегион", которые привлекли денежные средства свыше 300 дольщиков в сумме более 3,2 млрд тенге.
Прокуратурой в гражданском порядке в интересах 413 дольщиков внесены 8 исков о признании договоров купли-продажи недействительными и передаче имущества.
По 6 искам в интересах 285 дольщиков исковые требования удовлетворены, по 3 объектам в интересах 128 дольщиков иски находятся в производстве суда.
Ранее сообщалось, что в Мангистауской области недобросовестный застройщик обманул дольщиков на 5,5 млрд тенге.
31.10.2025, 19:40 139046
Общественники просят Токаева вмешаться в расследование гибели 12-летнего мальчика из Саймасая
Фото: Depositphotos
Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Общественники обратились к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой лично взять под контроль расследование гибели 12-летнего мальчика из поселка Саймасай Алматинской области. Текст обращения опубликован в соцсетях.
По словам общественников, смерть ребенка стала следствием не только насилия в семье, но и "преступной халатности и бездействия" со стороны ответственных органов.
Мальчик Влад рос в неблагополучной семье, которая состояла на учете в полиции и органах опеки. Все знали о происходящем, но никто не вмешался. Это и привело к трагедии - ребенок погиб", - говорится в заявлении.
В документе перечислены многочисленные факты, свидетельствующие о том, что мальчик систематически подвергался насилию, не получал необходимого ухода и неоднократно обращался к взрослым за помощью. Общественники утверждают, что у ребенка был дневник, где он писал о побоях, страхе и попытках привлечь внимание взрослых.
По данным обращения, соседи и свидетели не раз сообщали о происходящем в полицию и органы опеки, однако, по утверждению заявителей, меры приняты не были. После смерти мальчика, говорится в обращении, местные чиновники и представители школы якобы попытались скрыть следы неблагополучия в доме семьи перед приездом журналистов.
Общественники требуют привлечь к ответственности всех причастных к сокрытию обстоятельств трагедии - от школьного руководства и участкового до представителей акимата. Также они заявили о недоверии детскому омбудсмену Динаре Закиевой и предложили поручить расследование специальным прокурорам Генеральной прокуратуры.
Мы просим президента поручить провести открытое расследование с участием общественников и независимых адвокатов, довести дело до конца и отчитаться перед народом Казахстана", - говорится в заявлении.
Общественники подчеркивают, что трагедия в Саймасае не единичный случай, а "системная проблема", требующая немедленных решений.
Напомним, 27 октября в поселок Саймасай в Алматинской области шестиклассник покончил с собой во дворе собственного дома. В управлении образования области сообщили, что семья мальчика состояла на учете, но фактов злоупотребления алкоголем и насилия не установлено. Однако местные жители рассказали другую версию.
Ранее сообщалось, что в Казахстане за январь-сентябрь текущего года зарегистрировано 432 случая суицида среди несовершеннолетних. Из них: 139 оконченных случаев - привели к смерти, 293 попытки - предотвращенные или несостоявшиеся.
31.10.2025, 16:10 148876
Алматинцы написали заявление в полицию из-за вырубки здоровых деревьев в роще Баума
Фото: facebook/Спасем Рощу Баума
Алматы. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы члены инициативной группы написали заявление в полицию по факту вырубки и подпилки здоровых деревьев в роще Баума, где идет реконструкция, сообщает time.kz.
Это варварство, понятно же, что здоровые, но подпиленные деревья будут увядать, скоро их признают аварийными и спилят (...) Мы подозреваем, что таким способом технично расчищают территорию. Только для чего? Мы вызвали полицию, написали заявление. Как только прибыла полиция, сразу приехали лесничий, его помощник, рабочие. По их мнению, кто-то намеренно повредил деревья ночью. Но мы увидели как свежие, так и старые спилы. Почему же в роще нет жесткого контроля?" - заявил алматинка, член сообщества по сохранению рощи Баума Жазира Шафарова.
По словам активистки, члены инициативной группы просят городские власти ознакомить их с проектом, чтобы наглядно увидеть, где и с какой целью будут дальше вырубать "легкие" города, ведь обновление рощи завершится лишь в мае 2026 года.
При этом отмечается, что в городском акимате не видят поводов для беспокойства. По информации пресс-службы, "проект благоустройства рощи Баума направлен на возрождение этой территории как важного экологического пространства мегаполиса и создание современного экооазиса для жителей".
Согласно концепции проекта, "центральная часть рощи сохраняется как природное ядро, где вмешательство человека сведено к минимуму. Густые деревья, естественный рельеф и близость к воде создают атмосферу уединения и покоя".
Но по факту горожане видят совсем другое и опасаются, как бы роща, в которой живут дикие птицы, животные, не повторила судьбу Центрального парка культуры и отдыха, Сайрана, чьи территории заметно поредели", - говорится в сообщении.
Ранее в акимате города пообещали, что в уникальном памятнике природного наследия и истории города - роще Баума деревья вырубать не будут.
По данным управления экологии и окружающей среды Алматы, в роще Баума насчитывается 104 429 деревьев и 5081 кустарник. Все они относятся к категории государственного лесного фонда и являются частью особо охраняемой природной территории.
По данным инвентаризации, проведенной Казахским национальным аграрным исследовательским университетом и Лесным научно-инновационным институтом Минсельхоза РК, здоровые насаждения составляют 55%, ослабленные - 23%, угнетенные - 12%, усыхающие - 8%, сухостойные и аварийные - по 1%.
Аварийные деревья составляют чуть более 9% от общего количества, что опровергает ранее распространенные в СМИ неточные данные о "48% вырубки", - сообщили в акимате.
В ведомстве отметили, что в роще будет проводиться санитарная обрезка. Кроме того, по данным акимата, в 2026 году будет реализована программа посадки более тысячи новых деревьев в рамках благоустройства территории, чтобы компенсировать естественные потери и укрепить зеленый фонд рощи.
Роща Баума - уникальный лесной массив площадью 137,7 гектара, который выполняет функцию "легких" Алматы, сохраняя биоразнообразие и обеспечивая благоприятный микроклимат. Это одно из немногих мест в мегаполисе, где сохранился естественный природный ландшафт и редкие породы деревьев.
Роща Баума была заложена в 1894 году изначально на площади 228 гектаров Эдуардом Баумом. На должности областного лесничего при генерал-губернаторе Семиреченской области Эдуард Баум вел селекционную работу, был организатором зеленого строительства, отбирал в России посадочный материал, завез и интродуцировал 44 лиственных, 17 хвойных пород и 52 вида кустарников. Также доставил саженцы 74 сортов яблонь, 49 сортов груш и других плодовых растений. По предложению Эдуарда Баума вдоль основных трактов были заложены рощи из карагача, вяза, дуба, березы, ясеня и других. В 1892 году в своей записке в городскую управу Баум попросил отвести землю, принадлежащую казачьей станице, для закладки "рощи". Согласие было дано, расселение деревьев в роще, которую впоследствии назвали именем Баума, получилось лесное, сообщает wikipedia.org.
Уникальная фауна рощи представлена 223 видами позвоночных животных: 8 видов млекопитающих (еж ушастый, малая белозубка, нетопырь-карлик, рыжая вечерница, белка обыкновенная, лесная соня, лесная и домовая мыши и др.); 4 вида земноводных (озерная лягушка, сибирская лягушка, зеленая жаба, черепаха обыкновенная); 3 вида пресмыкающихся (алайский гологлаз, водяной уж и обыкновенный уж); 36 видов птиц (большая синица, князек, черный дрозд, египетская горлица, семиреченский фазан, чайки и др.).
Агентство намерено отслеживать ход заявленных работ и просит читателей сообщать о своих наблюдениях в процессе работ подрядчиков.
Стоит отметить, что Алматы на протяжении многих десятилетий считается жемчужиной Казахстана, уникальным городом с богатой историей, архитектурой и активной культурной жизнью. Но больше всего южная столица известна своими садами и аллеями. На зеленый город ежегодно приезжают посмотреть сотни туристов.
Однако экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из самых главных проблем. Недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом.
Между тем в СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев.
В частности, в январе стало известно, что в Алматы незаконно вырубили полувековые дубы. Тогда было возбуждено уголовное дело. Также прошлым летом в городе неизвестные срубили и повредили деревья вдоль Малой Алматинки.
Весной 2024 года алматинцы заявили о варварской обрезке деревьев в Центральном парке отдыха. Экологическое общество Алматы и горожане потребовали от акимата остановить обрезку, уродующую деревья.
По словам неравнодушных горожан, проводимые работы в парке превращают здоровые деревья "в высокие уродливые больные столбы-обрубки".
Этой весной обрезка зеленый веток деревьев вновь вызвала возмущение общественности. Как сообщили в Экологическом обществе, обрезка идет по всему городу, но в лидерах, как всегда, Ауэзовский и Алмалинский районы.
Общественники заявили, что обрезка здоровых ветвей и крон приводит к гибели насаждений.
По мнению специалистов, безграмотное озеленение и массовая обрезка деревьев усугубляют экологию Алматы. Об этом еще в 2013 году в интервью газете "Мегаполис" заявила заведующая лабораторией экологической морфологии растений Института ботаники и фитоинтродукции МОН РК доктор биологических наук Ирина Кокорева.
Но вы посмотрите, что с ними вытворяют. Что ни дерево, то пальма. Отпиливают ветви снизу - и остается изуродованная крона, от которой мало толку. Особенно нельзя так вольно обращаться с дубом. Ведь мало веток - мало листьев. А именно в них происходит фотосинтез и образуются органические вещества для питания растения. Срезая ветви, мы обрекаем его на голодную смерть. А себя лишаем хорошей порции кислорода, которого и так в загазованном воздухе меньше нормы", - подчеркнула специалист.
В 2011 году председатель экосоюза "Табигат" Мэлс Елеусизов на пресс-конференции высказался о вырубке зеленых насаждений. По его мнению, вырубка деревьев в Алматы стала бизнесом для чиновников.
В информациях Kazakhstan Today также неоднократно подчеркивалось, что существенное влияние на улучшение экологии Алматы окажет массовая высадка деревьев и других насаждений. Однако общественники продолжают сообщать об уничтожении деревьев.
При этом, по словам алматинцев, при компенсационных посадках вместо уничтоженных насаждений высаживаются "чахлые, безжизненные прутики".
31.10.2025, 15:38 151686
В Казахстане с начала года наложено 4,7 млрд тенге штрафов за нарушение миграционного законодательства
14 тыс. иностранцев были выдворены из страны
Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - За нарушение миграционного законодательства в Казахстане наложено штрафов на сумму 4,7 млрд тенге, сообщил на пресс-конференции в СЦК председатель Комитета миграционной службы МВД РК Аслан Аталыков.
За 9 месяцев текущего года полицейскими привлечено к административной ответственности 306 тыс. иностранных граждан, из них 70 тыс. нарушили миграционное законодательство. Из них 14 тыс. были выдворены из страны, оштрафованы на 4,7 млрд тенге. Кроме того, сокращены сроки пребывания в стране 16 тыс. иностранных граждан. За нарушение закона аннулированы документы на постоянное проживание 3400 иностранцев", - сказал Аслан Аталыков.
Он проинформировал, что в этом году число иностранцев, прибывших в страну, превысило 12 млн человек. Большинство из них из Узбекистана, России, Кыргызстана, Китая и Таджикистана. Большая часть проходит в качестве туристов и транзитом. В настоящее время в стране постоянно проживают 223 тыс. иностранных граждан.
Глава комитета также отметил, что в этом году внесены поправки, направленные на усиление миграционного контроля. В частности, введен институт регистрации иностранных граждан, пребывающих в стране более 30 дней.
Кроме того, в настоящее время в мажилисе прорабатывается ряд изменений, предусматривающих административную ответственность за нарушение миграционного законодательства.
За то, что иностранные граждане, пребывающие в стране более одного месяца, не зарегистрировались или зарегистрировались несвоевременно по адресу, не проживали по адресу, указанному в визовом разрешении на временное проживание и при регистрации, вводится ответственность принимающей стороны за совершение ложной регистрации иностранного гражданина. Предусматривается увеличение размеров штрафов по ряду санкций", - добавил спикер.
Напомним, в Казахстане упростили миграционные правила для иностранных туристов.
31.10.2025, 13:06 158981
Свыше 7 тыс. человек приехали в Казахстан за 3 месяца
Фото: Depositphotos
Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам II квартала 2025 года сальдо миграции составило +7,7 тыс. человек. В страну прибыли 11,3 тыс. человек, выехали 3,5 тыс. человек.
В разрезе стран миграционный прирост приходится в основном на СНГ и Китайскую Народную Республику", - сообщил первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев, комментируя текущую миграционную ситуацию в Казахстане.
Он отметил, что с 2023 года наблюдается снижение числа граждан Казахстана, выезжающих за рубеж с целью трудоустройства.
По итогам 9 месяцев за рубежом в целях осуществления трудовой деятельности находятся 156,7 тыс. наших граждан. Наибольшее количество казахстанцев осуществляют трудовую деятельность в Российской Федерации - 128,8 тыс. чел., в Республике Корея - 15,2 тыс. чел., Польше - 2,6 тыс. чел., Великобритании - 1,4 тыс. человек. В целях защиты прав граждан, работающих за рубежом, в прошлом году подписано соглашение между правительствами Казахстан и Катара о регулировании трудоустройства казахстанских работников в этой стране, а в начале т.г. подписан меморандум о сотрудничестве в области трудовой миграции с Соединенным Королевством Великобритании", - уточнил Ертаев.
Также ведется работа по заключению аналогичных соглашений и меморандумов с Южной Кореей, Саудовской Аравией, ОАЭ, Словакией, Японией, Швецией, Италией, Норвегией, Польшей, Чехией, Румынией и Финляндией.
В Казахстане имеется около 400 частных агентств занятости, занимающихся трудоустройством наших граждан за рубежом. Разработаны законодательные поправки, направленные на регулирование деятельности ЧАЗ", - рассказал Аскарбек Ертаев.
В целях снижения демографического дисбаланса между северными и южными регионами реализуются меры по повышению мобильности трудовых ресурсов.
Уровень отрицательного сальдо миграции в регионах расселения удалось сократить в четыре раза, с 53 тыс. человек в 2019 году до 13 тыс. человек в 2024 году.
За 9 месяцев 2025 года во внутренней миграции приняли участие 383 тыс. человек. Согласно данным Бюро национальной статистики, численность внутренних мигрантов за январь-июнь 2025 года увеличилась на 24,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (306,8 тыс. человек). Центрами притяжения внутренних мигрантов остаются мегаполисы, на долю которых приходится 51,2% общего потока", - добавил вице-министр.
Одиннадцать тысяч казахстанцев работают в Южной Корее нелегально.
31.10.2025, 11:38 167821
Минфин разоблачил фейки о новой финансовой программе и выплатах казахстанцам
Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство финансов Республики Казахстан сообщает о распространении недостоверной информации о "новой финансовой программе", якобы действующей при поддержке министерства.
Министерство финансов РК не имеет отношения к данным публикациям и не проводит программ по выплатам, инвестициям или грантам для граждан через частные сайты, мессенджеры или социальные сети. Все официальные инициативы государственных органов публикуются исключительно на официальных ресурсах", - говорится в информации.
Казахстанцев просят не переходить по подозрительным ссылкам, не вводить личные данные и не переводить денежные средства на счета неизвестных лиц.
В случае выявления подозрительных схем рекомендуем обращаться в правоохранительные органы или сообщать о фактах обмана через единый контакт-центр "1414", - предупредили в ведомстве.
Ранее МВД РК предупредило об ответственности за распространение фейков и провокационной информации в соцсетях.
Казахстанские депутаты выразили обеспокоенность использованием искусственного интеллекта пранкерами и мошенниками. По их мнению, если будет создан и распространен дипфейк с участием руководителя государства или публичного лица, с ложными призывами или фальшивыми заявлениями, последствия могут быть катастрофическими.
30.10.2025, 20:55 168431
В Риме открыли памятник Абаю
Фото: МКИ РК
Рим. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В четверг, 30 октября, в Риме состоялось открытие памятника великому казахскому мыслителю и поэту Абаю Кунанбаеву с участием министра культуры и информации Республики Казахстан Аиды Балаевой, сообщает пресс-служба МКИ РК.
В последние годы отношения между нашими государствами приобрели особую динамику развития. Прошлогодний официальный визит президента Казахстана в Италию, а также визит председателя Совета министров Италии в Казахстан вывели наше сотрудничество на новый уровень. А состоявшийся в сентябре визит президента Италии в Казахстан открыл новые горизонты взаимодействия и ознаменовался рядом важных переговоров. Сегодняшнее открытие памятника Абаю - прямое продолжение достигнутых договоренностей, символ дружбы и взаимного уважения наших народов", - сказала Аида Балаева.
В церемонии открытия приняли участие полномочный посол Казахстана в Италии Ерболат Сембаев, представители министерства культуры Италии, муниципалитета Рима.
