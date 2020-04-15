Любителей пикника и рыбаков задержали за нарушение режима карантина в Нур-Султане

Нур-Султан. 14 апреля. Kazakhstan Today - Сотрудники местной полицейской службы выявили нарушителей режима чрезвычайного положения в столице, передает Kazakhstan Today.

"13 апреля в ходе рейдовых мероприятий задержаны 12 жителей столицы, которые, нарушая условия карантинного режима, проводили время на берегу реки в районе поселка Коктал-1. Трое из доставленных в районное управление полиции лиц являются членами одной семьи, которые устроили пикник на природе. Остальные граждане - рыбаки. Несмотря на введенный режим чрезвычайного положения, мужчины, рассредоточившись на берегу реки, ловили рыбу", - сообщили в департаменте полиции Нур-Султана.

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