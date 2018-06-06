Меры профилактики и борьбы с менингококковой инфекцией обсудили в Алматинской области

Алматы. 6 июня. Kazakhstan Today - Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, прибывший в Алматинскую область с рабочим визитом обсудил ситуацию по заболеваемости менингококковой инфекцией, передает Kazakhstan Today.

Вместе с заместителем акима Алматинской области Жаксылыком Омаром министр здравоохранения посетил Талгарский и Енбекшиказахский район для ознакомления с профилактическими мерами борьбы с инфекцией.

"Учитывая эпидемиологическую ситуацию по менингококковой инфекции приказом УЗ № 190-Н от 1 июня текущего года развернуты дополнительные инфекционные койки при Талгарской и Илийской центральных районных больницах, по 10 коек на каждом учреждении здравоохранения", - пояснил Бауыржан Ыскак, руководитель управления здравоохранения.

На сегодняшний день, в целях профилактики в приемных отделениях Региональной инфекционной больницы Талдыкоргана и Каскеленской городской инфекционной больницы открыты дополнительные врачебные посты для обслуживания больных с подозрением на инфекцию. Для оказания здорового психологического климата к работе привлечены психологи.

"Во всех медицинских организациях области проведены обучающие семинары по клинике, диагностике и лечению менингококковой инфекции. А также привлечены научные сотрудники ведущих медицинских вузов страны. В медицинских организациях и постах скорой и неотложной помощи обеспечен необходимый запас лекарственных средств", - подчеркнул Жаксылык Омар.

С диагнозом "менингит" среди госпитализированных оказались два брата - десятилетний Камал и одиннадцатилетний Мустафа. При поступлении детей в центральную районную больницу Енбекшиказахского района врачами были приняты оперативные меры лечения. Сейчас их состояние стабильно, дети идут на поправку и в скором времени будут выписаны. Стоит отметить, что были определены лица, которые контактировали с братьями. На данный момент они находятся под наблюдением.

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов отметил, что удовлетворен работой ЦРБ Енбекшиказахского района.

"Опытных кадров подбираете на работу, благодаря чему есть положительные результаты. Здесь условия хорошие. Здорово, что вы сделали единый приемный покой", - отметил Елжан Биртанов.

Подводя итоги министр здравоохранения провел брифинг для журналистов, в ходе которого, помимо выше сказанных мер по борьбе с инфекцией, имеются и недостатки в работе.

"Сегодня с утра я побывал в медицинских учреждениях Алматинской области и города Алматы. Не соблюдаются стандарты оказания медицинских услуг, которые были введены в прошлом году. Выявленные несоответствия тут же были высказаны ответственным лицам. Я благодарен всем врачам, которые все эти дни работают в таком темпе. Вопросы есть, но они адресованы нам - чиновникам. Спасибо СМИ за помощь в информировании населения ", - подытожил министр.

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