Место паломничества влюбленных пар вошло в сакральную карту Акмолинской области

Кокшетау. 27 октября. Kazakhstan Today - Могила Марии Рекиной - место паломничества влюбленных пар вошла в сакральную карту Акмолинской области, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в Региональной службе коммуникаций управления внутренней политики Акмолинской области, могила Марии Рекиной расположена в Коргалжынском районе в 9 километрах от села Сабынды.

"Сохранилась история о дочери русских переселенцев, которая полюбила казахского джигита Дуйсена. Но обычаи помешали счастью молодых. Однажды Марию ждали сваты из соседнего села. Не в силах принять этого Мария убегает в степь, где, согласно преданиям и родилась знаменитая песня-признание, песня-плач "Дударай" - именно так называла Мария своего Дуйсена. Он вскоре отправился вслед за ней в степь, ставшую для них домом. Они терпели лишения, жили у реки, находили приют в прибрежных камышах. Тогда сердце родителей Дуйсена дрогнуло. Молодых вернули домой, сыграли свадьбу. Так восторжествовала любовь, чья сила помогла молодым противостоять всем. Но счастье их было скоротечным. Вскоре после свадьбы, Дуйсена призвали на службу в царскую армию, где его сразила чахотка. Высокий статный красавец умер. Видимо, судьба не любит, идущих ей наперекор. А безутешной вдове было всего 18 лет", - рассказали региональной службе коммуникаций.

Прошло время Мария вышла замуж, родила четверых детей. Супруг ее был человеком хорошим, с добрым сердцем и очень любил ее. Тепло и с уважением относилась к нему и Мариям, сохранив в потаенном уголке сердца память о Дуйсене. Большую часть жизни Мариям-апай прожила в селе Кенбидаик Коргалжынского района.

Родилась Мария Егоровна Рекина в 1899 году. В годы Великой Отечественной войны Мариям-апай посвящала свои стихи землякам, уходившим на фронт. После войны ей было присвоено звание "Заслуженный деятель искусств Казахской ССР". Стихотворение "Дударай" проникнуто любовью, теплотой и духом дружбы разных по национальности людей.

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