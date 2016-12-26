Алматы. 26 декабря. Kazakhstan Today - В предстоящие трое суток в большинстве областей Казахстана ожидаются метели, снегопады и гололёд, сообщает "Казгидромет".
Синоптики отмечают, что в последние дни уходящего года погоду будет определять южный циклон. В большинстве областей республики ожидаются снегопады, метели и повышение температуры воздуха, на юге - гололёд, передает Kazakhstan Today.
"28 декабря в тыл циклону на Казахстан начнёт распространяться антициклон. Под влиянием антициклона, 29 декабря предполагается кратковременное похолодание, преимущественно в северных и восточных областях", - говорится в сообщении.
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