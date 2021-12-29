МИИР: в Казахстане объекты строительства принимаются со строительными недоделками

Как отметил Атамкулов, "наблюдается явное пренебрежение со стороны застройщиков ввиду ослабленного контроля, и объекты принимаются со строительными недоделками".
По действующему законодательству, проверки органов государственно-архитектурного контроля невозможны без наличия жалоб, и ГАСК не участвует в приемке объектов в эксплуатацию", - сказал он.
Для усиления государственного контроля разработан законопроект, содержащий безотлагательные меры, такие как:
- внедрение градостроительной экспертизы в целях исключения некачественного планирования застройки территории;
- внедрение планового контроля объектов на всех этапах строительства и участие ГАСК в приемке объектов в эксплуатацию;
- создание независимой государственной лабораторной службы для проведения лабораторного и технического обследования используемых материалов и качества выполненных работ.
Как сообщалось ранее, в одной из новостроек Усть-Каменогорска обрушился потолок в квартире.
Напомним, что в Усть-Каменогорске новостройка буквально разошлась по швам от первого этажа до самой крыши.
Сообщалось также, что в Уральске инвалидам и сиротам продали квартиры в разваливающейся новостройке.