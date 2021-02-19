Минобразования отозвало 110 приложений к лицензиям у 33 вузов

Нур-Султан. 18 февраля. Kazakhstan Today - За последнее время министерством отозвано 110 приложений к лицензиям у 33 вузов, передает Kazakhstan Today.

Об этом заявила председатель комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки РК Гулзат Кобенова.

Эти приложения к лицензиям по 110 специальностям были отозваны по результатам проверок, когда находились несоответствия по тем или иным предъявляемым минимальным установленным требованиям. И в результате на сегодняшний день у нас в стране сократилось количество высших учебных заведений на 8 единиц. У этих восьми вузов также отозваны лицензии во всем уровням как бакалавриата, так и магистратуры и докторантуры", - сообщила Гулзат Кобенова.





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