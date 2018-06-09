Минсельхоз запретил ввоз на территорию Казахстана животноводческой продукции ряда импортеров

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Минсельхоз запретил ввоз на территорию Казахстана животноводческой продукции ряда импортеров09.06.2018
Общество  10:38

Астана. 9 июня. Kazakhstan Today - Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан были введены временные ограничения на ввоз на территорию страны животноводческой продукции ряда импортеров, передает Kazakhstan Today.

"В целях доведения данной информации до покупателей приводим перечень производителей и выявленные нарушения: ООО "Брянский бройлер", РФ (тушка цыпленка бройлера) — колиформные бактерии и общая бактериальная обсемененность; АО "Инжавинская птицефабрика", РФ (крылышко куриное, тушка цыпленка бройлера) — сальмонелла, колиформные бактерии и общая бактериальная обсемененность; ЗАО "Приосколье", РФ (крылышко куриное, бедро с кожей) — сальмонелла, колиформные бактерии и общая бактериальная обсемененность; ООО "Чебаркульская птица", РФ (филе цыпленка-бройлера, крылышко куриное) – сальмонелла и колиформные бактерии; ОАО "Царицыно", РФ (сосиски куриные "Царицино", колбаса вареная "Чесночек") – обнаружено ДНК свиньи", - сообщили в ведомстве.

В целях устранения данных нарушений Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан направлен соответствующий запрос в контролирующие органы страны-импортера.

"Министерством сельского хозяйства будет продолжена всесторонняя работа, по обеспечению граждан Республики Казахстан безопасной пищевой продукцией, подлежащей ветеринарно-санитарному контролю и надзору", - отметили в МСХ РК.
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