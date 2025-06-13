Минтруда озвучило размеры пособий для многодетных семей

Размеры выплат многодетным семьям дифференцированы в зависимости от количества детей

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Астана. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан озвучило размеры пособий для многодетных семей в стране, передает корреспондент агентства.





В частности, размеры выплат многодетной семье дифференцированы в зависимости от количества детей и в 2025 году составляют:





с 4 детьми - 16,03 МРП, или 63 030 тенге;

с 5 детьми - 20,04 МРП, или 78 798 тенге;

с 6 детьми - 24,05 МРП, или 94 565 тенге;

с 7 детьми - 28,06 МРП, или 110 332 тенге;

с 8 и более детьми - по 4 МРП, или по 15 728 тенге на каждого ребенка.





Также пособие назначается матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени.





По данным Минтруда, пособие матери ежемесячно выплачивается в следующих размерах:





награжденным подвеской "Күміс алқа" - 6,40 МРП, или 25 165 тенге;

награжденным подвеской "Алтын алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени - 7,40 МРП, или 29 097 тенге.



