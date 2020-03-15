Минтруда разъяснило особенности трудовой деятельности в период проведения мер по профилактике коронавируса

В соответствии с постановлением главного государственного врача РК №19 от 12 марта 2020 года на период домашнего карантина работникам оформляется лист временной нетрудоспособности без посещения медицинских организаций", - сообщили в пресс-службе МТСЗН.

Кроме того, в рамках мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции ограничена деятельность отдельных организаций

При таких условиях, трудовым законодательством предусмотрены различные механизмы для осуществления трудовой деятельности работников, включая введение режима неполного рабочего времени, установление дистанционной работы, временный перевод на другую работу и другие. К примеру, по соглашению сторон и в случае, если позволяет производственный процесс, в период карантина работодатель вправе установить дистанционную работу. В данном случае условия осуществления работы, учет рабочего времени, расходы устанавливаются по соглашению сторон (актом работодателя, трудовым договором), а оплата заработной платы производится за фактически отработанное время. В случае невозможности принятия данных мер, работодатели могут направить работников в вынужденный простой", - пояснили в министерстве.

Отмечается, что, согласно статье 112 Трудового кодекса, порядок оформления простоя и условия оплаты времени простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, определяются трудовым, коллективным договорами и устанавливаются в размере не ниже минимального размера заработной платы (42 500 тенге).

Однако оплата простоя может быть выше минимального размера заработной платы по соглашению сторон между работником и работодателем", - уточнили в пресс-службе.

В ведомстве также прокомментировали вопрос предоставления оплачиваемых отпусков для одного из родителей.

Согласно статье 93 Трудового кодекса РК, предоставление очередного трудового отпуска осуществляется в соответствии с графиком отпусков или вне графика по соглашению сторон в случае возникновения такой необходимости. В связи с этим работодатели предоставляют одному из родителей, вынужденных оставаться с детьми, оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск ", - информирует МТСЗН.

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