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Многочисленные нарушения в перевозке детей учреждениями образования выявлены в Казахстане

04.07.2022, 10:15 20881
Многочисленные нарушения в перевозке детей учреждениями образования выявлены в Казахстане
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 4 ИЮЛЯ - Генеральной прокуратурой в рамках анализа качества и безопасности предоставления учреждениями образования услуг по перевозке детей установлены многочисленные нарушения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В частности, зафиксированы факты перевозки детей водителями с просроченными водительскими удостоверениями, без необходимой категории вождения и обязательного страхования ответственности перевозчика перед пассажирами", - рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры.

 
В отдельных регионах к перевозке школьников были допущены лица, ранее привлеченные к уголовной ответственности и не имевшие права работать с детьми.
 
Некоторые автобусы не проходили предрейсовый технический осмотр, а водители медицинское освидетельствование.
 

В целом состояние автобусного парка, их материально техническое оснащение (отсутствие огнетушителей, ремней безопасности, проблесковых маячков, табличек "Перевозка детей" и т.д.) признаны не соответствующими требованиям безопасности", - отметили в ведомстве.

 
Сообщается, что 28 апреля Генеральной прокуратурой в адрес Министерства образования и науки внесен акт прокурорского надзора, по результатам рассмотрения которого за допущенные нарушения 93 лица (в т.ч. директора школ, заведующие детсадами, сотрудники акиматов) привлечены к дисциплинарной ответственности.
 
Начата работа по обновлению автопарка и обеспечению школ регионов автобусами для перевозки детей. Всего акиматами планируется закупить 515 новых автобусов, часть из которых - к предстоящему учебному году.
 
Наряду с этим в настоящее время Министерством просвещения совместно с Министерством внутренних дел проводятся проверки на предмет соблюдения прав учащихся на безопасные условия перевозки (школьным транспортом).

Аким города планирует запустить школьные автобусы для школ Алматы.
 

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В большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди

05.07.2022, 08:32 251
В большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди
НУР-СУЛТАН. 5 ИЮЛЯ - Активный Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы продолжат оказывать свое влияние практический на всю территорию Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Пройдут дожди, на севере, северо-западе, днем на юго-западе, юго-востоке и востоке сильные дожди. Ожидаются грозы, град, усиление ветра, шквал, на севере, юге пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На западе, севере Акмолинской области, севере Актюбинской области, востоке Северо-Казахстанской области, днем на юге, востоке Павлодарской области, северо-востоке Восточно-Казахстанской области, севере Мангистауской области, востоке и горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь.
 
На большей части Кызылординской, Абайской областей, на севере, пустынных районах Туркестанской области, юго-западе Улытауской области, юго-востоке Карагандинской области, юге Жамбылской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
В Нур-Султане: переменная облачность, временами дождь, гроза, пыльная буря. Днем град. Ветер северо-западный 9-14, порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 18-20 тепла.
 
В Алматы: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер 2-7, при грозе порывы 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20-22, днем 26-28 тепла.
 
В Шымкенте: переменная облачность, ночью и утром кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер западный 8-13, порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16-18, днем 29-31 тепла.
 

Штормовое предупреждение объявили в пятнадцати областях

04.07.2022, 21:25 7611
Штормовое предупреждение объявили в пятнадцати областях
НУР-СУЛТАН. 4 ИЮЛЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Алматинской, Кызылординской, Абайской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской, Жетысуской, Туркестанской, Мангистауской, Атырауской, Павлодарской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 5 июля на севере и в центре Карагандинской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью на севере, в центре области порывы 15-20 метров в секунду, днем на большей части области 15-20, временами 23 метра в секунду. На юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
5 июля на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер северный, северо-восточный, днем на большей части области порывы 15-20 метров в секунду.
 
5 июля ночью на севере, утром и днем на юге и в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. 
 
В Алматы 5 июля днем ожидается гроза. 
 
5 июля в центре Кызылординской области ожидается днем пыльная буря. Ветер юго-западный, западный, в центре области 15-20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
Ночью 5 июля на севере, днем на большей части Абайской области ожидается гроза. Днем на большей части области град, шквал. Ветер юго-западный, ночью на западе 15-20 метров в секунду, днем на большей части области 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
5 июля на западе, севере Акмолинской области ожидается сильный дождь. На западе, севере, востоке области гроза, град, шквал. На юго-востоке области пыльная буря. Ветер северо-западный, на западе, севере, востоке области 15-20, порывы 23 метра в секунду. 
 
Днем 5 июля на северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ночью на севере, днем на большей части области ожидается гроза. Днем на северо-востоке, в центре области ожидается град, шквал. Ветер юго-западный, днем на западе, в центре области 15-20, порывы 25 метров в секунду. 
 
В Нур-Султане 05 июля ожидается гроза, пыльная буря. Днем град. Ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
5 июля на севере Актюбинской области ожидается сильный дождь. На севере, западе области ожидается гроза, град. Ветер северный, северо-восточный, на севере, юге области порывы 15-20 метров в секунду.
 
5 июля на востоке, севере и в горных районах Жетысуской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, при грозе 15-20 метров в секунду. 
 
5 июля на севере, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. На севере, западе области пыльная буря. Ветер западный на севере, западе области, в горных и предгорных районах 15-20, в горных районах порывы 23 метра в секунду. На севере, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
В Шымкенте ночью и утром 5 июля ожидаются гроза, шквал. Ветер западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
Днем 5 июля на севере Мангистауской области ожидается сильный дождь. Ночью на севере, днем на севере, в центре области ожидаются гроза, град. Днем на юго-востоке области ожидается пыльная буря. Ветер западный, северо-западный, днем на севере, юго-востоке, в центре области 17-22 метра в секунду.
 
Днем 5 июля на севере, востоке, юге Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, на севере, востоке, юге области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
5 июля на юге, востоке Павлодарской области днем ожидается сильный дождь. На западе, юге, востоке гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, западный, на западе, юге 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секундус. 
 
5 июля ночью на юге, востоке, днем на севере, северо-востоке Костанайской области ожидается гроза. Ветер северный, на юге области порывы 15-20 метров в секунду.
 
5 июля на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь, на востоке области сильный дождь. На севере, юге, востоке области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северный 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду. 
 

В акимате Алматы назвали ключевые вызовы для развития мегаполиса

04.07.2022, 21:07 7841
АЛМАТЫ. 4 ИЮЛЯ - Аким Алматы Ерболат Досаев в ходе встречи с членами общественного совета, депутатами маслихата, представителями экспертного сообщества ответил на ряд вопросов о развитии мегаполиса, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Акимат Алматы при разработке проекта основных приоритетов плана развития города до 2025 года и среднесрочных перспектив до 2030 года провел глубокий анализ и определил основные вызовы для мегаполиса.
 

Главными вызовами для города являются сегодня отсутствие роста реальных доходов населения и сохраняющиеся инфляционные ожидания, высокий уровень молодежной безработицы и необходимость создания высокопроизводительных рабочих мест", - сказал Досаев. 

 
Также, по его словам, наблюдается существенная нагрузка на действующую социальную инфраструктуру. Это дефицит мест в школах, детских садах, перегруженность более 60% государственных поликлиник в 1,7 раза. 
 

Надо признать, что развитие инженерных сетей серьезно отстает, учитывая высокий износ и сохраняющиеся дисбалансы в уровне развития инфраструктуры в разных районах города", - добавил глава городской администрации.

 
Досаев сообщил, что дорожно-транспортная инфраструктура Алматы значительно перегружена с учетом ежедневно заезжающих в город порядка 230 тысяч автомобилей, или более 460 тысяч человек.
 
Кроме того, остается высоким износ жилого фонда города. Так, в настоящее время в Алматы имеется 1,7 тысячи ветхих и аварийных домов, требующих реновации или полного переселения, которые составляют 20% жилого фонда, где проживает порядка 75 тысяч горожан.
 
При этом, по информации акимата, при сохранении текущих темпов роста населения к 2030 году в Алматинской агломерации будут проживать 4 млн человек. 
 
По словам акима, население мегаполиса быстро растет, при этом 60% ежегодного прироста - за счет мигрантов. Именно это являлось катализатором быстрого развития города, что также привело к перегрузке всей инфраструктуры Алматы. 
 
При этом он подчеркнул, что город развивался несбалансированно, историческое ядро города перегружено, в нем расположена наибольшая часть качественных объектов социальной инфраструктуры - школы, детсады, больницы, театры, парки и другие объекты.
 
Система централизованного водоснабжения и водоотведения до сих пор отсутствует в некоторых частях Алматы, более 40 тысяч человек вынуждены употреблять привозную воду. По словам акима, износ инженерных сетей составляет более 60%, что становится причиной частых отключений и аварий, а также потерь в сетях.
 
В рамках работы по снижению негативного воздействия на экологию общественный транспорт города Алматы будет переведен на электротягу и газ. По информации главы городской администрации, городской автопарк до 2030 года будет обновлен за счет покупки 1000 новых автобусов и троллейбусов, а для повышения качества перевозок будет внедрена новая тарифная политика. До 2025 года завершится пробивка 9 внутренних улиц и дорог с выходом на БАКАД, откроется станция метро "Калкаман".
 
Также аким рассказал о планах по разработке нового бренда города.
 

Нам необходимо полноценно использовать туристический потенциал Алматы и Алматинской агломерации в целом. Будем комплексно развивать туристическую инфраструктуру, включая строительство нового терминала аэропорта, который позволит увеличить пассажиропоток в 2 раза, до 14 млн в год, создадим центр горнолыжного отдыха и экотуризма, а также расширим гостиничный фонд", - сказал Ерболат Досаев.

 
Для продвижения Алматы как туристической дестинации и повышения качества туристических услуг будет разработан новой бренд города - Discover Almaty.
 

Казахстанцы застряли на границе с Узбекистаном

04.07.2022, 18:46 10581
Казахстанцы застряли на границе с Узбекистаном
Фото: Кадр видео
АКТАУ. 4 ИЮЛЯ - Около 50 граждан Казахстана уже третий день находятся на границе и не могут вернуться на родину, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Житель Мангистауской области опубликовал видеозапись, сделанную в пункте пропуска "Даут-ата - Тажен" (автомобильный) между Узбекистаном и Казахстаном, сообщает Lada.kz.
 

Деньги на исходе, еда и питье заканчиваются. Нам негде спать. Не знаем, к кому обращаться. Звонили в консульство Казахстана и Узбекистана, но никто не может помочь", - говорят люди.

 
Из-за жары и переутомления, по их словам, у детей поднимается температура.
 
В надежде люди по видео обратились за помощью к президенту.

 

Правила для электросамокатов прописали в стандарте Казахстана

04.07.2022, 15:41 13966
Правила для электросамокатов прописали в стандарте Казахстана
НУР-СУЛТАН. 4 ИЮЛЯ - В новом стандарте Казахстана дали определение понятию "электросамокат", поделили их на категории и прописали технические требования для каждой из них, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает портал Kolesa.kz, следом ожидаются изменения в правила дорожного движения и Административный кодекс РК. 
 

В новом стандарте указывается, что к электросамокатам относятся "электрические транспортные средства индивидуальной мобильности, имеющие два или три колеса, предназначенные для передвижения одного человека посредством использования электродвигателя(ей), не имеющие сиденья, с максимальной конструктивной скоростью не более 25 км/ч", - сообщает сайт. 

 
Самокаты, разгоняющиеся выше обозначенной скорости (быстрее 50 километров в час), подчиняются уже техрегламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" и относятся к категории L. Для управления ими нужны водительские права категории А1, как на мопед. 
 
Также в стандарте расписали подробнее технические требования к электросамокатам и условия их эксплуатации. 
 
В частности, самокаты: 
 
  • оснащаются электродвигателем(и), батареей напряжением не более 100 В постоянного тока, зарядным устройством на напряжение не более 240 В переменного тока;
  • должны иметь деку, руль, два или три колеса, устройства освещения (фара спереди и фонарь сзади), сигнал, тормозную систему, органы управления;
  • ограничены максимальной скоростью не более 25 километров в час. А при движении задним ходом или в пешеходном режиме - не более 6 километров в час.
 
При этом запрещено как-либо модифицировать самокат, чтобы увеличить его максимальную скорость либо снять установленные скоростные ограничители. Также на электросамокатах запрещено перевозить дополнительных пассажиров, буксировать другие транспортные средства (в том числе электросамокаты, прицепы, полуприцепы), возить грузы.
 
Максимальный вес водителя, максимальный и, если применимо, минимальный рост водителя, а также максимальный и/или минимальный возраст водителя должны указываться в сопроводительной документации.
 
Передвижение на электросамокате можно осуществлять только в положении стоя.
 
Так как у производителей есть разные конструкции электросамокатов и типы привода, в стандарте их поделили на два основных вида:
 
  1. Двухосный с одним колесом на оси (двухколесный) с приводом на переднее/заднее колесо или на оба.        
  2. Двухосный с одним колесом на одной из осей и двумя колесами на второй оси (трехколесный) с приводом на переднее колесо/заднюю ось или на обе оси.
 

До этого момента обозначить электросамокаты в ПДД РК и в Адмкодексе не представлялось возможным, так как не было официального толкования, что именно относится к этим транспортным средствам", - сообщает сайт. 

 
В информации подчеркивается, что, по данным МВД РК, только с начала текущего года в стране произошло более 40 аварий с участием электросамокатов. Одна из них со смертельным исходом. Больше всего подобных ДТП происходит в Алматы.
 
Ранее сообщалось, что в Казахстане скорость электросамокатов планируют ограничить до 25 километров в час.
 

Количество ДТП в Казахстане находится на критически высоком уровне - МВД

04.07.2022, 14:07 16266
Количество ДТП в Казахстане находится на критически высоком уровне - МВД
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 4 ИЮЛЯ - С начала года на дорогах Казахстана произошло свыше 6 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 947 человек и 8110 человек ранены, сообщила сегодня на брифинге в МВД старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции Министерства внутренних дел Актота Боранова.
 
По ее словам, в ДТП ежегодно погибает более 2 тысяч человек и еще более 20 тысяч получают ранения и травмы.
 

За первые шесть месяцев в Казахстане зарегистрировано свыше шести тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 947 человек и 8110 человек ранены", - сообщила Боранова. 

 
Она отметила, что основной причиной большинства ДТП является сознательное нарушение водителями и пешеходами правил дорожного движения. 95% ДТП совершаются по вине водителей. "Причинами остаются превышение скоростного режима, правил маневрирования, выезд на полосу встречного движения и нарушение ПДД пешеходами, велосипедистами, водителями самокатов и скутеров", - подчеркнула Боранова.
 
Она также добавила, что самой уязвимой категорией участников дорожного движения являются дети. С начала года зарегистрировано свыше 1200 ДТП с участием детей, в которых погибли 70 несовершеннолетних и порядка полутора тысяч получили различные травмы.
 

Дети нуждаются в нашем участии в их повседневной жизни. Нам нужно помогать детям оценивать меру безопасности и ориентироваться в трудной ситуации. Поведение ребенка во многом копируется с модели поведения родителей. Поэтому если родители не только говорят о правилах дорожного движения, но и сами их выполняют, то такое поведение для ребенка тоже становится нормой", - заявила Боранова.

 
По ее мнению, в обществе должно быть резкое неприятие хамства на дорогах, бравады и лихачества, вождения в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
 

Внутренняя дисциплина, уважительное отношение к закону и правам других людей - это нормы, которым казахстанское общество должно стремиться и соответствовать", - резюмировала инспектор.

 

Ветреную и дождливую погоду обещают казахстанские синоптики в ближайшие дни

04.07.2022, 11:54 18441
Ветреную и дождливую погоду обещают казахстанские синоптики в ближайшие дни
НУР-СУЛТАН. 4 ИЮЛЯ - РГП "Казгидромет" представил прогноз погоды на 5-7 июля, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На погоду большинства регионов Казахстана свое влияние окажет южный циклон - будет ветрено, пройдут дожди: 5 июля на востоке, юго-востоке, севере, 6 июля на северо-западе, в центре республики прогнозируются сильные дожди, с грозами, возможно выпадение града", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
7 июля на фоне повышенного атмосферного давления в западных регионах страны ожидается прекращение осадков. 
 
Повышение температуры воздуха ожидается днем на западе от +18 - +26°С до +23 - +31°С, на северо-западе, севере от +15 - +23°С до +20 - +28°С. 
 
Основной фон температуры в Мангистауской области - +23 - +28°С, на юге Мангистауской области - +31°С, в центре страны - +20 - +28°С, на юге Карагандинской и Улытауской областей - до +33°С. 
 
На востоке республики преобладающая температура воздуха - +22 - +29°С, на юге Восточно-Казахстанской области - +33°С, на юге Казахстана - понижение температуры от +30 - +37°С до +25 - +33°С, на юго-востоке страны основной фон температуры воздуха - +28 - +33°С, в горных районах - +23°С.
 

В столичном аэропорту внедрили безбилетную оплату парковки

04.07.2022, 11:14 19631
В столичном аэропорту внедрили безбилетную оплату парковки
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 4 ИЮЛЯ - С 1 июля на территории столичного аэропорта действует безбилетная оплата услуг стоянки автомобилей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Шлагбаумом управляет камера, фиксирующая въезд и выезд авто, и пропуск на парковку осуществляется с помощью алгоритма распознавания номера авто с точностью в 99%", - рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

 
В пресс-службе подчеркнули, что внедрение системы избавляет от бумажных или пластиковых билетов и ведет к сокращению операционных расходов, углеводородного следа, вирусных заболеваний и значительно улучшает клиентский опыт. 
 
Программное обеспечение позволяет интегрироваться с платежными системами и приложениями. 
 
На сегодня оплатить парковку можно несколькими способами: 
 
1) посредством приложений Kaspi QR, Halyk QR;
 
2) наличными средствами;
 
3) банковской картой с помощью платежных терминалов, расположенных в зданиях аэропорта. 
 

В скором времени появится возможность оплаты через мобильное приложение NQZ, система сможет списывать необходимую сумму автоматически", - добавили в пресс-службе.

 

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