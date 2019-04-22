Мобильные телефоны больше нельзя вернуть продавцам в течение двух недель после покупки

Нур-Султан. 21 апреля. Kazakhstan Today - Мобильные телефоны в Казахстане больше нельзя вернуть продавцам в течение двух недель после покупки. Соответствующая норма содержится в подписанном 2 апреля президентом РК законе "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития бизнес-среды и регулирования торговой деятельности", передает Kazakhstan Today.

Как прокомментировали в пресс-службе Министерства национальной экономики, закон содержит ряд важных поправок, связанных с защитой прав потребителей. В частности, закреплен принцип защиты интересов потребителей в электронной коммерции не ниже уровня защиты, предусмотренной законом о торговой деятельности. Речь идет об общих требованиях к продавцу вне зависимости от способа торговли.

Предусмотрено, что на товары надлежащего качества, приобретенные в рамках электронной коммерции, распространяются все требования по возможности их возврата в течение 14 дней. Также внесены поправки в законы "О защите прав потребителей" и "О рекламе", направленные на обязательное информирование покупателя о сроках и стоимости доставки товара до заключения договора или оплаты. В обязательном порядке должны быть доступны адреса продавца и его контактные телефоны, а используемое программное обеспечение защищено от незаконных проникновений", - уточнили в ведомстве.

При этом в МНЭ отметили, что в целях соблюдения баланса в защите прав потребителей и продавцов абонентские устройства сотовой связи надлежащего качества включены в список товаров, не подлежащих возврату. Данная норма также направлена на защиту потребителя.

Это связано с тем, что реализация данной продукции одновременно сопровождается ее активизацией и загрузкой ряда программ, носящих идентификационную авторизацию. Возвращенная в течение 14 дней продукция хоть и надлежащего качества, по сути, становится бывшим в употреблении техническим устройством, требующим обнуления всех цифровых следов его первого владельца. Дальнейшая реализация данного устройства влечет ряд необоснованных проблем для нового добросовестного пользователя", - пояснили в пресс-службе.

При этом в МНЭ подчеркнули, что данная норма не распространяется на абонентские устройства сотовой связи ненадлежащего качества, в том числе выпущенные с нарушением прав интеллектуальной собственности, независимо от их употребления, сохранения товарного вида, потребительских свойств, пломб и ярлыков. В таком случае, согласно действующему законодательству, продавец (изготовитель) обязан обеспечить обмен или возврат такого товара в течение 30 календарных дней со дня приобретения товара с возвратом потребителю денежной суммы за купленный товар.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства