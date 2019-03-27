Астана. 6 декабря. Kazakhstan Today - Морозная погода без осадков ожидается в четверг на большей части Казахстана, передает Kazakhstan Today.





Большая часть Казахстана будет находиться под влиянием антициклона, где ожидается морозная погода без осадков, лишь север республики будет находится в зоне фронтальных разделов здесь местами ожидается снег, на юго-востоке сохранится ветер. Местами по республике ожидается туман, на западе - гололед, на севере низовая метель", - сообщает "Казгидромет".





По прогнозу, сегодня в Алматинской области, в районе Жаланашколя, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман, низовая метель, гололед. В Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидается туман, усиление ветра также до 15-20 метров в секунду.





В Атыраускойнской области местами ожидается туман, гололед. В Акмолинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.





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