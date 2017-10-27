Мусин предложил отключить сотрудникам ЦОНов доступ к базам данных после инцидента в Алматы

Астана. 26 октября. Kazakhstan Today - Председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры Багдат Мусин прокомментировал инцидент с выдачей конфиденциальных данных алматинки Анны Дмитриевич посторонним лицам в ЦОНе Алматы, передает корреспондент агентства.

Комментируя ситуацию, которая вызвала большой резонанс с СМИ и соцсетях, Мусин призвал "не будем поливать грязью ЦОНы", которые до сих пор "были нашей общей Казахстанской гордостью".

"Я понимаю, что очень неприятно, что наши с вами данные попадают неким третьим лицам, которые могут оформить кредит или вообще хуже - переоформить недвижимость, как минимум прописать человека, ну, короче, много чего. Это все, конечно, очень гипотетически, так как в сговоре должны быть несколько лиц, кредитный рисковик банка, оператор ЦОНа, миграционщик, Нотариус... но беспокойство однозначно дельное", - написал глава Комитета в Facebook .

Вместе с тем он выдвинул предложение для решения обозначенной проблемы. "Самое первое, я бы отключил сотрудникам ЦОНов доступ к базам! Доступ нужен был раньше для решения проблемы с коррупцией, когда справка стоила 100 долларов, а спрос на них был очень велик, и очереди за бумажными справками составляли 50-70% обратившихся в ЦОН, и пользователей egov было мало. Но сейчас время прошло, видно уже народ стал более грамотным в цифровом формате. Пусть имеет доступ ТОЛЬКО сам человек по своему ЭЦП или Одноразовому паролю, который должен прийти вам на телефон", - отметил Мусин.

Кроме того, он подчеркнул, что проблему нужно решать системно. По его мнению, нужно сделать так, чтобы заход в базу к данным клиента сотрудник ЦОНа имел ТОЛЬКО:

А) по FaceRecognition. То есть при совпадении Фото лица (которое фиксировалось бы у сотрудника ЦОНа с Фото в базе, которое бралось при выпуске документов).

Б) FingerPrint. То есть по биометрии (отпечатки пальцев, которые тоже можно было бы сдать при документировании).

В) Если то и то не совпадает, то открывать доступ при директоре ЦОН. (Это как рисковики в Банке, если что-то идёт не так, обязательно доступ к счёту или операции при дополнительной проверке человека более высокого ранга).

"Со слов той самой выдавшей справку сотрудницы получил ее на меня и моего знакомого сотрудник "Forte Bank" некий Бердинов Серик. Что к чему, и причём тут я мне до сих пор невдомек. Но одно мне ясно-наши данные наглым образом разглашают сотрудники, превышая свои полномочия и судя по-всему не за красивые глазки работников банков и финансовых организаций!!! Схема отработанная, видимо, годами! Думаю о ней в курсе и Департамент, ведь и там работники шептались между собой, полагая, что я не понимаю по-казахски, о доверенности банка. Но идём дальше. Появилась ещё одна сотрудница ЦОНа, которая набрала со своего мобильного и сказала, что со мной хочет поговорить некий Аслан, сотрудник "Forte Bank". Начал спрашивать не брала ли я кредит (нет, ни разу я ничего не брала), потом небрежно предположил, что "цифрой ошиблись", короче его бред больше слушать не было ни сил, ни желания. Передала трубку обратно "второй" работнице ЦОНа, которая во время моего разговора шепотом говорила "первой", что "больше никогда не буду давать им эти справки", - рассказала обстоятельства произошедшего Анна Дмитриевич (орфография и пунктуация сохранены).

По ее словам, после долгих разбирательств и ожиданий в ЦОН приехал человек, представившийся работником ТОО "Глобал Капитал", который рассказал, что справки получаются через него и что может быть когда-то в банках она давала согласие на сбор информации. При этом девушка подчеркнула, что не давала никому доверенностей на получение справок за нее.

В Госкорпорации "Правительство для граждан", подтвердив, что на нее действительно были выданы справки: адресная и на недвижимое имущество. "По словам работника ЦОНа, выдавшего справки, к ней обратился сотрудник организации Global Capital. В ЦОНы регулярно обращаются представители консалтинговых компаний, заключивших договоры с банками второго уровня на оформление кредитов и работе с кредиторами. По имеющимся у них доверенностям от банков, им выдаются необходимые справки на залоговое имущество. Так как был конец рабочего дня, представитель пообещал занести доверенность утром, при этом сообщив, что Анна Дмитриевич является клиентом банка, и наш работник предоставила ему справку. Безусловно, это является серьезным нарушением и работника, выдавшего справку без доверенности, ожидает увольнение", - сообщили в пресс-службе Госкорпорации.

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