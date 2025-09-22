Мужчину спасли в горах Алматы   

Казахстан всецело поддерживает межрелигиозный и межкультурный диалог на всех уровнях, отметил президент

Фото: Акорда

Астана. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления на закрытии VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий отметил, что духовные лидеры продемонстрировали готовность объединять усилия во имя общих интересов, сообщает Акорда.





Несмотря на различия в вероисповедании и традициях, всех нас объединяют единые стремления и благие намерения. Ярким подтверждением тому стала итоговая декларация съезда, в которой нашли отражение общие идеи и предложения. Собственно, именно в этом и заключается главная суть форума. Мы стали свидетелями конструктивного диалога, основанного на взаимном уважении. Самое главное - духовные лидеры продемонстрировали готовность объединять усилия во имя общих интересов", - сказал он.





По словам президента, подлинная мудрость проявляется именно в умении вести конструктивный и содержательный диалог.





Сегодня вы показываете всему миру пример дальновидности и рассудительности. В условиях нарастающей геополитической нестабильности это приобретает особое значение. Форум показал, насколько важно сегодня развивать взаимодействие между религиями и культурами, наращивать сотрудничество ради лучшего будущего для всего человечества. В ходе пленарного и секционных заседаний, специальной сессии по защите религиозных объектов и символов, экспертного круглого стола и форума молодых религиозных лидеров было высказано много ценных идей и предложений. Вы решительно осудили деструктивные идеологии и насилие, рассмотрели возможности урегулирования современных кризисов, обсудили пути преодоления социального неравенства и построения инклюзивных обществ. Особое внимание уделено вопросам экологии, устойчивого развития, влияния новых технологий и искусственного интеллекта на жизнь людей. В своем выступлении на открытии съезда я отметил важную роль духовной дипломатии в укреплении диалога и доверия на международной арене. Отрадно, что вы разделяете такую позицию", - заявил глава государства.





Также президент указал на важность защиты религиозных объектов для сохранения исторической памяти, культурного многообразия и духовного наследия человечества.





Проведение подобного мероприятия в Казахстане говорит о большом значении региона Центральной Азии в этом вопросе. Состоявшийся форум молодых религиозных лидеров продемонстрировал, что новое поколение стремится сохранить преемственность и продолжить путь диалога и взаимопонимания. Это значит, что у мира есть будущее. Экспертный круглый стол показал важность синергии научных и религиозных знаний для большего понимания потенциала духовной дипломатии. Считаю нужным усиливать это направление как существенную составляющую широкого международного сотрудничества. На съезде обсуждалась идея единого, нейтрального и неполитизированного голоса религиозных лидеров за мирное сосуществование. Она может стать значимым вкладом в формирование нового, более устойчивого и справедливого миропорядка", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.





Глава государства отметил, что Казахстан всецело поддерживает межрелигиозный и межкультурный диалог на всех уровнях и будет активно способствовать росту влияния съезда как глобальной диалоговой площадки





Мы продолжим расширение партнерской сети секретариата съезда с институтами ООН и другими структурами. Планируется проведение ряда мероприятий с участием международных партнеров, молодежи, экспертов, волонтерских организаций, направленных на продвижение идей съезда. Мир - наше главное богатство, ценность, одинаково значимая для всех стран, народов и религий. Поистине, только мир и стабильность могут служить незыблемой гарантией светлого будущего. Вы прилагаете неустанные усилия на этом пути. Об этом убедительно свидетельствует и наша сегодняшняя встреча. Подводя итоги, можно сказать, что съезд прошел успешно. Выражаю всем вам огромную благодарность. Убежден, что наше единство во имя высоких целей будет и далее крепнуть", - добавил президент.





Дополнено 18.09.2025, 17.40





Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с заместителем верховного имама университета "Аль-Азхар" Мухаммедом Абдульрахманом Аль-Дуайни выразил благодарность гостю за участие в VIII Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Астане, сообщает Акорда.





Глава государства отметил, что идеи университета "Аль-Азхар" полностью соответствуют миролюбивой политике Казахстана, а его инициативы способствуют укреплению единства человеческой цивилизации. Форум является отражением последовательной политики нашей страны по развитию межрелигиозного согласия и важной площадкой, на которой принимаются практические решения.



