На большей части территории Казахстана в субботу ожидается морозная погода без осадков

Астана. 8 декабря. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 8 декабря 2018 года ожидается морозная погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

"На большую часть Казахстана влияет отрог антициклона, где сохраняется морозная погода без осадков, лишь западные и южные регионы республики будут находиться в зоне фронтальных разделов, с которыми ожидаются осадки, гололед. Местами по республике ожидается туман, ветер", - сообщает РГП "Казгидромет".





В Алматинской области, в районе Жаланашколя, усилится ветер до 18-23, порывы до 28 метров в секунду, ночью и утром местами ожидается туман.





В Кызылординской, Жамбылской областях местами ожидается туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, утром и днем местами ожидается гололед.





В Туркестанской области местами ожидается туман, утром и днем местами усилится ветер до 15-20 метров в секунду.





В Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман, низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.





В Актюбинской области в Мугалжарском районе усилится ветер до 17 метров в секунду.





В Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, ночью и утром в Мангистауской областях местами ожидается туман, днем в Карагандинской области местами усилится ветер до 18 метров в секунду.





В Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман, гололед.





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