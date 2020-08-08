Алматы. 7 августа. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 7 августа 2020 года ожидается неустойчивый характер погоды, передает Kazakhstan Today.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды. Местами пройдут дожди с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града. Местами по республике ожидаются усиление ветра, на юго-востоке с пыльной бурей", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Карагандинской области местами сохраняется усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду, местами град.

В Актюбинской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, шквал, днем град.

В Туркестанской области утром и днем местами шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей.

В Акмолинской, Кызылординской, Костанайской областях, днем в Атырауской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, в Мангистауской, Костанайской областях местами град.

Днем в Алматинской, Жамбылской, Атырауской, Павлодарской областях, на юге Карагандинской области сохраняется сильная жара.

На большей части Атырауской, Актюбинской, Кызылординской, Туркестанской, местами в Карагандинской, Алматинской, Жамбылской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской, Актюбинской, днем в Кызылординской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Мангистауской, Западно-Казахстанской областях местами град, ветер 15-20 метров в секунду; в Западно-Казахстанской области местами ожидается шквал. В Костанайской области днем местами ветер 15-20 метров в секунду, ночью на большей части ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду. В Карагандинской области местами град, усиление ветра до 15-20 метра в секунду, порывы 23 метра в секунду.

Днем в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Акмолинской областях, на юге Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской областей сохраняется сильная жара.

В Атырауской области, на большей части Актюбинской, Кызылординской, Туркестанской областей, местами в Западно-Казахстанской, Карагандинской, Алматинской, Жамбылской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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