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На большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды

04.09.2020, 08:39 5941
Нур-Султан. 4 сентября. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 4 сентября 2020 года сохраняется неустойчивый характер погоды, передает Kazakhstan Today.
 

На севере, северо-востоке, востоке, юго-востоке страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами ожидаются дожди с грозами, на востоке сильный дождь, на остальной территории погода без осадков. Местами по республике сохраняются усиление ветра, шквал, на юге - пыльная буря, на севере и в центре - туман, местами возможен град", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Жамбылской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град, в Восточно-Казахстанской области местами порывы 25 метров в секунду. 
 
В Акмолинской, Туркестанской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Костанайской областях, днем в Алматинской, утром и днем в Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Павлодарской области днем местами порывы 25 метров в секунду, в Акмолинской, ночью в Карагандинской областях местами туман, в Туркестанской области местами пыльная буря.
 
Местами в Кызылординской, Атырауской областях, на западе Алматинской, на востоке Туркестанской, на юге Западно-Казахстанской, на юго-западе Карагандинской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
 

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