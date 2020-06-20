На большей части территории Казахстана в пятницу ожидаются дожди

Алматы. 19 июня. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 19 июня 2020 года ожидаются дожди с грозами, передает Kazakhstan Today.

На большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов по-прежнему сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут местами дожди с грозами, на северо-востоке возможен град. Местами сохраняется усиление ветра, на севере - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской области местами - усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром –туман.

В Северо-Казахстанской области местами днем ветер 15-20 метров в секунду, ночью - туман.

В Костанайской области местами ветер 15-20 метров в секунду, туман.

В Павлодарской, Восточно-Казахстанкой, днем Карагандинской, Актюбинской, Кызылординской областях местами ветер 15-20 метров в секунду, в Павлодарской области - возможен град.

В Атырауской, на юге Западно-Казахстанской области сильная жара.

В Атырауской, Кызылординской, Северо-Казахстанской областях, на большей части Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Карагандинской, Туркестанской, Жамбылской областей, местами в Алматинской, Павлодарской областях, на юго-востоке Западно-Казахстанской и на юго-западе Восточно-Казахстанкой областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства