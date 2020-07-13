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На большей части территории Казахстана в воскресенье пройдут дожди с грозами

12.07.2020, 10:20 11287
Нур-Султан. 12 июля. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 12 июля 2020 года пройдут дожди с грозами, передает Kazakhstan Today. 
 

На большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, в южной половине и на северо-западе погода без осадков. Местами ожидаются усиление ветра, на юге, юго-западе с пыльной бурей, на севере и востоке возможен град", - сообщает РГП. "Казгидромет".

 
В Акмолинской и Северо-Казахстанской областях ожидается местами гроза, днем ветер 15-20 метров в секунду, возможен град. 
 
В Восточно-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем местами возможен град, в Восточно-Казахстанской области местами шквал.
 
В Карагандинской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем местами гроза, возможен град. 
 
В Костанайской области местами гроза, днем ветер 15-20 метров в секунду. 
 
В Атырауской области днем местами гроза, ветер 15-20 метров в секунду. 
 
В Жамбылской, днем Туркестанской, Мангистауской области ветер 15-20 метров в секунду, в Туркестанской, Мангистауской областях с пыльной бурей.
 
В Кызылординской области ожидается усиление ветра ночью местами 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20 метров в секунду, местами с пыльной бурей.
 
Днем в Кызылординской, Мангистауской областях, на юге Акмолинской, Костанайской областей сильная жара, в Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях ожидается сильная жара, на юге очень сильная. 
 
В Атырауской области местами в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях, на юге Актюбинской области, на западе Карагандинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

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