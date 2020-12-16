На egov.kz теперь можно купить или арендовать земельный участок

Актобе. 15 декабря. Kazakhstan Today - Правительство для граждан запустило новый пилотный проект по оказанию государственных услуг "Предоставление земельного участка из государственной собственности" и "Предоставление земельного участка из государственной собственности посредством организации и проведения торгов (аукционов) по продаже земельных участков или права аренды земельных участков" на портале egov.kz, передает Kazakhstan Today.

Пилотный проект стартовал 10 декабря в Актобе. Благодаря интеграции портала электронного правительства egov.kz, новой информационной системы "Единый государственный кадастр недвижимости", геопортала акимата Актобе и электронной торговой площадки сразу два земельных участка обрели своего хозяина. Оба участка предназначены для коммерческого пользования: первый - для размещения и обслуживания детского сада, второй - для здания (строения или сооружения). При этом для участия в одном аукционе было подано 5 заявок, а в другом - 11.

Для участия в торгах услугополучателю необходимо иметь электронно-цифровую подпись. Результатом оказания госуслуг в обоих случаях является договор купли-продажи или права аренды земельного участка либо мотивированный отказ.

По результатам пилотного проекта будет принято решение о распространении онлайн-получения этих госуслуг на территории всей республики.

8 декабря госкорпорация "Правительство для граждан" запустила новый сервис для бизнеса под названием "Персональный менеджер". В рамках данного проекта юридические лица могут получать госуслуги без посещения центров обслуживания населения, персональный менеджер выедет в офис и сделает все сам, предоставив организации конечный результат.

7 декабря по поручению министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдата Мусина в центрах обслуживания населения возобновлена работа секторов самообслуживания.

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