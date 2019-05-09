На Каспии казахстанец незаконно выловил более 100 осетровых на 101 млн тенге

Нур-Султан. 8 мая. Kazakhstan Today - На Каспии пограничники изъяли у казахстанца больше 100 осетровых. Выпустив рыбу обратно в море, предотвратили ущерб государству на сумму 101,5 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Пограничными кораблями Регионального управления "Береговая охрана" в ходе боевого дежурства по охране морских рубежей задержан гражданин РК за нарушение режима территориальных и внутренних вод. Изъята одна резиновая лодка, наложен штраф на сумму 25 250 тенге", - сообщили в пресс-службе Пограничной службы КНБ РК.

По информации ведомства, при задержании выпущено в естественную среду обитания свыше 100 штук рыб осетровых пород. "Общая сумма предотвращенного ущерба - 101 504 500 тенге", - уточнили в Погранслужбе.

Кроме того, у казахстанца обнаружено и выбрано крючковой снасти в количестве 9350 штук и 200 метров сети.

Также в Погранслужбе сообщили, что в отделении "Курмангазы-авто" Атырауского пограничного отряда задержан 44-летний гражданин Азербайджана, следовавший из Казахстана в Россию на автомашине "ДАФ". Пограничный наряд при досмотре кабины автомашины под сиденьями обнаружил 12-килограммовую рыбу осетровой породы. Сумма нанесенного ущерба оценивается в 3,03 млн тенге.

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