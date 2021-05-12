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На улице Жибек Жолы в Алматы появится новая платная парковка

11.05.2021 7993
АЛМАТЫ. 11 МАЯ -С 17 мая по улице Жибек Жолы в Алматы начнет работу новая платная парковка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
С 17 мая приступает к работе платная парковка по улице Жибек Жолы между проспектом Желтоксан и улицей Амангельды.
 

Номер зоны - 1002. Количество парковочных мест - 61. Количество мест для инвалидов - 5", - уточнили в пресс-службе организации по обслуживанию платных парковок Алматы AParking.

 
В организации добавили, что отрезок от проспекта Сейфуллина до проспекта Желтоксан вернется к работе после реконструкции улицы. 
 

Жители прилегающих к платным парковкам домов могут оформить резидентские разрешения", - добавили в пресс-службе. 

 

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