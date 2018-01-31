Астана. 31 января. Kazakhstan Today - Сегодня вся территория республики будет находиться под влиянием антициклона, с которым сохраняется погода без осадков. Местами ожидается туман, на юге и юго-востоке республики усиление ветра, на западе низовая метель, передает Kazakhstan Today.

В Алматинской области, в районе Жаланашколя, сохранится усиление ветра до 24-29 метров в секунду, ночью местами туман. В Жамбылской области местами ожидается туман, ветер 15-20, порывы до 23 метров в секунду. В Южно-Казахстанской области местами ветер 15-20 метров в секунду, сообщили в "Казгидромете".

В Кызылординской, Мангистауской, ночью и утром в Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман. В Западно-Казахстанской, Атырауской областях местами низовая метель. В Алматинской области сохранится местами очень сильный мороз, в Мангистауской - местами сильный мороз.

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