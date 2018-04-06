Нацкомитет программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера" проведет в Алматы Международную научную конференцию

Алматы. 6 апреля. Kazakhstan Today - 11-12 апреля 2018 года Казахский национальный университет имени аль-Фараби совместно с Оксфордским университетом (Великобритания) и Национальным комитетом программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера" проведут в Алматы Международную научную конференцию "Аридные территории: устойчивость природы и общества" ("Arid Lands: Environmental and Social Sustainability"), посвященную актуальным проблемам устойчивого развития аридных территорий в центральной части Евразии, передает корреспондент агентства.

"В ходе мероприятия планируется осветить несколько ключевых вопросов. В том числе будут рассмотрены проблемные вопросы окружающей среды в аридных территориях Центральной Евразии, такие как устойчивость климата, опустынивание, сохранение биоразнообразия, природоохранные территории, экологическое законодательство, дистанционное зондирование, пространственный анализ, деградация земель, водные ресурсы. Также будут прослушаны доклады, касающиеся землепользования, техносферы, туризма, проблем местных сообществ И других вопросов устойчивого развития аридных территорий", - сообщили в оргкомитете конференции.

По словам организаторов, одним из важных аспектов устойчивого развития территорий является сохранение культурного и исторического наследия, проблемы истории, археологии, сохранения всемирного наследия. Трансграничные проблемы сохранения окружающей среды и проекты создания коридоров развития и сотрудничества в Азии и за ее пределами будут рассмотрены в рамках секции "Шелковый путь в прошлом и настоящем".

"Мероприятие состоится в Научной библиотеке КазНУ имени аль-Фараби, принять участие в данной конференции смогут все желающие", - сообщили в администрации КазНУ.

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