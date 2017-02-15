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Налоги на имущество и землю за 2017 год физлица будут платить в 2018 году15.02.2017
Общество  14:11

Алматы. 15 февраля. Kazakhstan Today - В Налоговый кодекс Казахстана внесены изменения, в соответствии с которыми исчисление земельного налога и налога на имущество физических лиц будет производиться налоговыми органами не позднее 1 июля года, следующего за отчетным, а их уплата в бюджет - не позднее 1 октября года, следующего за отчетным, сообщает департамент государственных доходов по городу Алматы Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.


То есть теперь указанные налоги за 2017 год будут оплачиваться физическими лицами в 2018 году. Это нововведение позволит исключить необходимость проведения перерасчета налогов в случаях изменения владельцев в течение налогового периода, передает Kazakhstan Today.

Проведение оценки недвижимого имущества физических лиц для целей исчисления налога на имущество теперь возложено на налоговые органы (ранее такая функция возлагалась на уполномоченный госорган в сфере регистрации прав на недвижимое имущество). Такую оценку налоговые органы начнут осуществлять в 2018 году по обязательствам за 2017 год, уточнили в ведомстве.

Также с 2017 года вступили в силу изменения, согласно которым инвалиды III группы освобождены от уплаты налога на имущество в размере 1500 МРП от общей стоимости всех объектов.

Однако с 2017 года уточнено, что такие социально уязвимые слои населения как участники Великой Отечественной войны, инвалиды, герои Советского Союза, различные орденоносцы, в случае передачи имущества в пользование или имущественный наем (аренду), не освобождаются от уплаты имущественного налога.

Следующее изменение связано с имуществом, находящимся в общей совместной собственности физических лиц. Теперь по имуществу, находящемуся в общей совместной собственности, по которому государственная регистрация права собственности произведена после 31 декабря 2016 года, плательщиком налога может являться один из собственников, выбранный по согласованию собственников, пояснили в ведомстве.
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