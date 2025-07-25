Наши права грубо нарушены: жители Турксибского района Алматы обратились к президенту из-за сноса дома
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Алматы. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Жители 6-го квартала Турксибского района Алматы, чей дом подлежит сносу в рамках реализации программы реновации, записали видеообращение к президенту Касым-Жомарту Токаеву, в котором рассказали о нарушении их прав.
Нас, жильцов, не уведомили надлежащим образом, общественные слушания не проводились, застройщик и ПКС действуют без прозрачности, без уважения к людям. Наш дом обнесли забором, нам отключили отопление, свет, рядом собираются маргиналы. Ночами страшно выйти из дома. Мы живем в постоянном стрессе. Это не просто про снос, это про решение нас базовой безопасности, нормальных условий и права на достойную жизнь", - заявили авторы обращения.
По их словам, нарушены сразу несколько статей законов:
статья 25 Конституции РК о неприкосновенности жилища, поскольку дом сносится при жильцах, без судебного решения;
статья 4-3 Закона РК "Об особом статусе города Алматы" и статьи 66 и 68 Земельного кодекса РК, по которым снос возможен только с согласия всех собственников;
статьи Жилищного кодекса РК, поскольку жильцам не обеспечено предварительное и равноценное переселение или компенсация.
Нарушены также правила застройки Алматы:
- строительство планируется ниже 3-го класса комфортности,
- идет уплотнение и точечная застройка,
- район исключен из зон реновации,
- территория имеет стратегическое транспортное значение.
Жильцы пожаловались, что у них без суда и законных процедур демонтируют двери, окна, отопление, освещение, оставляют открытым газовое оборудование. Также квартал исчез с навигационных систем 2ГИС и других. Дома, где продолжают жить люди, теперь отмечены как "отсутствующие" или "нежилые".
Полиция бездействует. Люди живут в опасных руинах.
Это - информационная зачистка и давление. Мы расцениваем это как попытку замести следы и лишить нас защиты", - подчеркнули авторы обращения.
По их словам, под видом реновации реализуется коммерческий проект - с точечной застройкой эконом-жилья на месте разрушенных домов, без участия государства, без соблюдения норм закона, но в интересах частных застройщиков.
По мнению жильцов, в данных действиях есть признаки преступлений:
- ст. 362 УК РК - Злоупотребление должностными полномочиями;
- ст. 389 УК РК - Самоуправство;
- ст. 149 УК РК - Незаконное проникновение в жилище;
- ст. 202 УК РК - Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества;
- ст. 293 УК РК - Хулиганство;
- ст. 191 УК РК - Захват чужого имущества;
- ст. 389, ч. 2, УК РК - Действия, создающие вред гражданам;
- ст. 274 УК РК - Распространение ложной информации (при удалении квартала из публичных карт);
- ст. 254 УК РК - Воспрепятствование доступу экстренных служб.
Авторы обращения требуют:
- приостановить все действия по сносу до предоставления жилья;
- провести проверку действий акимата, застройщика и ПКС - прокуратурой и парламентом;
- Привлечь к ответственности всех, кто нарушил закон, демонтировал жилье, угрожал безопасности;
- Восстановить квартал в цифровых системах и прекратить его "стирание";
- Исключить строительство эконом-жилья в обход норм, утвердив открытые и законные процедуры.
Между тем жалобы жителей 6-го квартала на брифинге в РСК Алматы прокомментировал аким Турксибского района Бахытжан Акжаров.
По его словам, из более 100 квартир на этом участке переселили свыше 90 жильцов. Остаются 6-9 собственников, с которыми продолжаются переговоры.
В настоящее время ведутся переговоры по условиям переезда. Одним из главных условий реализации данной программы является согласие жителей. Насколько известно, есть определенные нюансы, по которым не устраивает собственников оставшихся квартир, те условия, которые предлагает застройщик и ПКС. Одним из сложным моментов в динамике реализации данной программы как раз таки является это, потому что бывает так, что у жителей есть какие-то дополнительные потребности или зачастую мы сталкиваемся с завышенными ожиданиями и требованиями со стороны жителей", - сказал аким.
Он уточнил, что по программе за снесенную 2-комнатную квартиру предоставляют аналогичную двухкомнатную квартиру с небольшим плюсом в квадратуре, в чистовой отделке.
Но бывает так, что жители выставляют дополнительные требования с увеличением комнатности либо большинство хотят жить на 1-2-м этаже, поэтому некоторые жители не соглашаются на предлагаемые условия. Это их право. Я думаю, что в дальнейшем переговоры будут продолжаться и они придут к какому-то общему знаменателю", - сказал аким.
На вопрос о перекрытии коммуникаций Акжаров ответил, что официальной информации от коммунальных служб не было. Он допустил, что могли быть аварийные отключения, которые на какое-то время устранялись.
Те дома, которые были переселены в целом, этот квадрат был уже огорожен забором строительным", - заявил представитель власти.
Ранее в Алматы разгорелся скандал из-за насильственного выселения детей из детского дома №1 в Баганашиле. По мнению общественников, действия властей связаны с интересом к земельному участку стоимостью 6,5-10 млрд тенге.