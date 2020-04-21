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Назначен председатель Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Минэнерго

20.04.2020, 16:40 6130
Нур-Султан. 20 апреля. Kazakhstan Today - Назначен председатель Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.
 
Приказом министра энергетики Шангитбаев Абай Мухтарович назначен на должность председателя Комитета атомного и энергетического надзора и контроля, сообщает пресс служба МЭ РК.
 
До назначения Абай Шангитбаев работал заместителем председателя Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан.
 

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