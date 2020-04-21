Назначен председатель Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Минэнерго

Нур-Султан. 20 апреля. Kazakhstan Today - Назначен председатель Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

Приказом министра энергетики Шангитбаев Абай Мухтарович назначен на должность председателя Комитета атомного и энергетического надзора и контроля, сообщает пресс служба МЭ РК.

До назначения Абай Шангитбаев работал заместителем председателя Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан.

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