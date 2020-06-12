Назначены заместители директора Института прикладных этнополитических исследований

Приказом министра информации и общественного развития РК Садвокасова Айгуль Какимбековна назначена заместителем директора ТОО "Институт прикладных этнополитических исследований". Также приказом министра информации и общественного развития РК Кусмангали Галымжан Муратович назначен заместителем директора ТОО "Институт прикладных этнополитических исследований", сообщает пресс-служба министерства.

Айгуль Садвокасова до назначения работала руководителем центра по изучению межэтнических и межконфессиональных отношений в ЦАР Академии государственного управления при президенте РК.

Галымжан Кусмангали работал директором Научно-исследовательского центра "Молодежь".

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