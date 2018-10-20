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Неустойчивая погода с осадками ожидается в субботу на большей части территории Казахстана20.10.2018
Общество  09:07

Астана. 20 октября. Kazakhstan Today - Неустойчивая погода с осадками ожидается в субботу на большей части территории Казахстана, передает Kazakhstan Today.

"По-прежнему на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, лишь на западе, юго-западе - погода без осадков. Местами ожидается усиление ветра, туман, гололед, метель", - сообщает "Казгидромет".

По прогнозу, сегодня в Акмолинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман, гололед, ветер 15-20, порывы до 23-28 метров в секунду. В Кызылординской области ожидается местами туман, гололед, усиление ветра до 15-20, порывы до 23-28 метров в секунду. В Жамбылской, Туркестанской областях ожидается местами туман, утром и днем усиление ветра до 15-20, в Жамбылской области порывы до 23 метров в секунду. В Костанайской области местами - туман, гололед, метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Кроме того, в Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях ожидается утром местами туман, в Алматинской области местами гололед.
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