Неустойчивую погоду прогнозируют синоптики Казахстана

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Астана. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 8 мая 2025 года с прохождением южного циклона на большей территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды - пройдут дожди с грозами, градом, на северо-западе ожидаются сильные дожди. Об этом сообщили в Казгидромете.





Лишь на востоке республики ожидается погода без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра, на юге с пыльной бурей и шквалом. Ночью и утром на севере, северо-западе страны ожидается туман", - отметили синоптики.





Днем в Алматинской области, на юго-западе Жамбылской области ожидается сильная жара.





В Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской областях, в области Абай, на севере, в центре Алматинской области, на юго-западе Атырауской области, на западе Западно-Казахстанской области, на западе, севере, юге, востоке, в центре Карагандинской области, на западе, востоке, юге, в центре области Улытау, на юге, юго-востоке, западе Актюбинской области, на западе, юге, юго-востоке, в центре Павлодарской области, на юге Костанайской области, на севере, юге, востоке, в центре Мангистауской области, на северо-западе, юге Восточно-Казахстанской области, на западе, юге, востоке Акмолинской области, на западе, севере, юго-востоке области Жетысу ожидается высокая пожарная опасность.





На западе, в пустынных районах Туркестанской области, на востоке, в центре Кызылординской области, на западе Жамбылской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.





В Алматы: переменная облачность, без осадков, +31, +33 °C.





В Астане: переменная облачность, без осадков, +28, +30 °C.





В Шымкенте: переменная облачность, без осадков, +33, +35 °C.